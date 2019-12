Juan Grabois cruzó a Lucas Llach por el manejo de los planes sociales

A raíz de la muerte del obispo Miguel Esteban Hesayne, el dirigente social Juan Grabois compartió unas sentidas palabras en su cuenta de Twitter al considerarlo "un gran luchador latinoamericano", pero el homenaje terminó en un picante cruce con el actual vicepresidente del Banco Nación, Lucas Llach por los planes sociales. "Este ente no estatal decide beneficiarios de 'planes para trabajadores de la economía popular'", denunció el economista.

"Hoy se fue un gran luchador latinoamericano. Cuando la élite progresista, snob y desarraigada, fustiga la Iglesia a partir de los crímenes de sus peores miembros, niega la historia popular de la Patria Grande y ofrece buenos oficios al Imperio", expresó Grabois junto a una imagen del obispo Hesayne y una frase del propio religioso, quien consideraba que "no se puede ser cristiano y neoliberal".

Pero la respuesta menos esperada llegó del lado del vicepresidente del Banco Nación: "Este ente no estatal decide beneficiarios de 'planes para trabajadores de la economía popular' pagados por todos. Otra insolitez que no cambiamos", expresó y aclaró que por "ente no estatal" se refiere "al que tuitea, no a la Iglesia. La Iglesia tiene otros beneficios fiscales".

"Cómo se registra una persona como 'trabajador de la economía popular' para recibir un salario estatal? ¿Hay una vía equitativa de acceso o lo deciden the likes of Grabois?", insistió Llach. Sin embargo, el referente de la CTEP no se quedó callado y respondió: "¿Cómo se registran los garcas para ganar 350 lucas en el Banco Nación? ¿Hay que negar la soberanía nacional sobre las Malvinas, como vos? ¡Qué obsesión tienen los "liberales" que viven del Estado con cuestionar los planes! No cuestionan sus privilegios de Planeros VIP".

Ante la respuesta, el economista aclaró que está "a favor de la ayuda social" pero no de que sea manejada por el dirigente social porque es "escandaloso" y cuestionó: "¿Quién te eligió? A mí un gobierno democrático". También aprovechó para burlarse de la tensa llegada de Grabois a Bolivia donde fue retenido, interrogado y hostigado, según denunció la CTEP: "Hermosas imágenes del Guevarismo Godspell en Bolivia!".

Grabois había viajado a Bolivia como integrante una misión de "dirigentes sociales, académicos, sindicales, ambientales y de DDHH, junto a 10 abogados de organismos", según explicó para reunirse "con movimientos sociales y familiares de los asesinados, mutilados y desaparecidos". En el aeropuerto, fue reconocido y rodeado por un número de personas que lo insultó.

