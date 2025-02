Juan Grabois presentó a sus candidatos en Rosario

De cara a las elecciones provinciales en Santa Fe, una de las primeras que se desarrollarán en el país, el 13 de abril, el dirigente social Juan Grabois presentó el lunes a los candidatos de Patria Grande en Rosario.

Grabois además adelantó que su agrupación está dispuesta a ir dentro del frente que conduce Juan Monteverde, Rosario Sin Miedo, en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), con quien ya había ido en los comicios de 2023. Las listas cierran en los próximos días, el 7 de febrero.

De esta manera, en el auditorio del Sindicato Luz y Fuerza, Grabois señaló como sus principales candidatos a Vanesa Tapón, una militante sociocomunitaria, a Gastón Restagno y a Regina “Refi” González, provenientes del activismo estudiantil.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Juan Grabois en Rosario en el auditorio del Sindicato Luz y Fuerza

“Nosotros trabajamos con un sistema de cupos, una actualización del sistema de (Juan Domingo) Perón”, explicó Grabois sobre la conformación de la lista que propone y agregó, “un cupo para los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, un cupo para la juventud, y un cupo para técnicos profesionales”.

Juan Grabois arremetió contra Patricia Bullrich y Luis Caputo: "Pepita la pistolera salió a defender al Riqui Ricón"

En relación a las PASO en la capital santafesina, la precandidata González señaló: "Nosotros tenemos el temor o la preocupación de que el cierre de listas no contenga una renovación en la política. Es un problema que la composición de las listas no refleje el espíritu de trasvasamiento social y generacional que nosotros venimos promoviendo”

Finalmente, al cerrar el acto Grabois llamó a la militancia: “a no dejar que saqueen los recursos de nuestra patria, a no dejar nos atropellen, a no dejar que nos llenen la cabeza de mierda y de crueldad, a enfrentar con el corazón y con el cuerpo a los fascistas, a triunfar con ellos (los candidatos), a recuperar la patria y transformarla para siempre”.

Maximiliano Pullaro: vivir bajo amenaza

El perfil de los candidatos de Juan Grabois en Rosario

Desde Patria Grande señalaron que "Vanesa Tapón es vecina del barrio popular Santa Marta de la ciudad de Santa Fe, se destaca por su trabajo sociocomunitario, en clubes de barrio y en la organización de las demandas de su barrio para llevar adelante obras de integración socio urbana".

"Gastón Restagno es un joven de 30 años de la ciudad de Santa Fe que comenzó su militancia muy joven en el movimiento estudiantil y a partir de 2018 acompañó a vecinos y vecinas de los barrios populares en su lucha por el acceso a la tierra y a la vivienda", agregaron.

Rosario, una de las ciudades más beneficiada por la política de Cielos Abiertos

Sobre Regina “Refi” González, indicaron que es "una joven rosarina de 28 años proveniente del movimiento estudiantil universitario. Fue presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, con destacada participación en las luchas estudiantiles durante el macrismo en defensa de la Universidad Pública".

LM/