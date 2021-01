Juan Guaidó llamó la joven venezolana abusada en Argentina: “A pesar del dolor, me enseñó de dignidad y valentía”

El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dialogó con la joven abusada sexualmente en el barrio porteño de Balvanera en su primer día de trabajo y afirmó que le "enseñó de dignidad y valentía", a la vez que reclamó justicia en el caso.

"Conversé con la joven víctima de abuso sexual en Argentina y su mamá, Thais", señaló el mandatario caribeño. A su vez, a través de su cuenta de Twitter, Guaidó escribió: "Son momentos duros, buscan justicia. Todos exigimos justicia, pero sobre todo sanar". Y agregó: "No dejemos de alzar la voz, por ella y por los que hoy no pueden".

La llamada telefónica entre Guaidó y la joven se dio antes de la manifestación que realizará la comunidad venezolana frente al Palacio de Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires a las 18:00 de este sábado 30 de enero.

