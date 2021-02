Juntos por el Cambio es uno de los sectores políticos que más defiende la reapertura de las escuelas y el comienzo de las clases presenciales. Para presionar al Gobierno impulsa una movilización en todas las provincias del país para el próximo martes 9 de febrero. Se trata de una iniciativa similar a las que llevó a cabo cuando en su momento abogó por el fin del aislamiento.

De este modo, varios referentes opositores compartieron en las redes sociales la convocatoria a través de un video en el que disparan contra el Gobierno. Entre los cuestionamientos se destacan las idas y vueltas por la presencialidad de las aulas por parte del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien se encuentra aislado por contacto estrecho con un positivo de coronavirus, tras una gira por varios puntos del país. “Se les acabó el tiempo. Volvemos a las escuelas”, aseveran desde JxC.

En ese sentido, la oposición convocó a participar de una clase abierta en donde docentes, padres y alumnos serán oradores del encuentro para promover la vuelta a la presencialidad en todas las escuelas.

“En 2020, los legisladores de nuestro partido presentaron proyectos en el Congreso para declarar la emergencia educativa y nuestros equipos técnicos prepararon propuestas programáticas para organizar el regreso a las aulas. Lamentablemente, en el gobierno nacional reinó la pasividad y perdimos un año completo de educación presencial. Ahora, nuestro objetivo es construir el consenso de que la escuela es un lugar seguro y saludable y que los chicos tienen que volver a las aulas”, indicó la UCR en un comunicado.

“La presencialidad es fundamental porque la virtualidad tiene un límite y afecta principalmente a los sectores más vulnerables sin acceso a la conectividad. Es posible garantizar una presencialidad segura. No podemos entrar en la falsa antinomia de educación vs. salud”, argumentaron desde el radicalismo.

“Aún en los lugares donde no se haya puesto a punto la infraestructura habiendo tenido todo el 2020 para hacerlo, esa no puede ser una razón para no comenzar. Se puede recurrir a clubes u otros espacios públicos, de manera transitoria. No podemos esperar más. Las escuelas deben estar abiertas. No se pueden repetir los errores del 2020. Está en nosotros desterrar el miedo y mostrar que hay un horizonte posible para la educación presencial en nuestro país”, concluyeron en el escrito.

Los argumentos de la oposición

El diputado Mario Negri expresó: “Nuestros chicos y adolescentes necesitan recuperar el aula como espacio central de su educación, por supuesto con todos los protocolos sanitarios”. “¡La educación nos hace libres!”, sentenció por su lado la líder del PRO, Patricia Bullrich. Elisa Carrió, Alfredo Cornejo, Esteban Bullrich, Hernán Lombardi y Luis Petri fueron otros referentes opositores que se sumaron a la convocatoria.

El ex ministro de Salud del macrismo, Adolfo Rubinstein, consignó: “Aprender en el aula con maestros y compañeros no es lo mismo que la educación virtual, particularmente para los chicos con menos recursos, que no tienen muchas veces en el hogar, el ámbito, los recursos tecnológicos y el apoyo parental necesario para estudiar y aprender”.

