Juntos por el Cambio: Morales acusó a Rodríguez Larreta de desprestigiar a Manes y crece la tensión

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, escaló el tono de la interna de Juntos por el Cambio y acusó a Horacio Rodríguez Larreta de una campaña anti Manes. "El origen de todo esto es la deserción de Vidal de la Provincia de Buenos Aires. Esto tiene que ver con esta lógica del jefe de Gobierno porteño que cree que el electorado es ingenuo”, disparó el dirigente radical.

De este modo Morales se metió de lleno en la puja por la Provincia de Buenos Aires entre el PRO y el radicalismo. Así, acusó en una entrevista en Radio con Vos denunció que "hay una campaña de desprestigio a Manes y el culpable es Horacio Rodríguez Larreta” y señaló que el neurocientífico “es el único que puede ganarle al peronismo en la Provincia, porque Santilli no mueve el amperímetro".

Este es el principal punto donde el partido centenario buscará sacarle ventaja el PRO en una interna que se definirá voto a voto. Los radicales argumentan que Santilli es un candidato de la Ciudad que fue impuesto por su jefe político, Rodríguez Larreta, en el territorio. Un argumento similar usó Jorge Macri cuando enfrentaba la candidatura del vicejefe de Gobierno.

"María Eugenia debería estar dando la batalla en la provincia de Buenos Aires", insistió y remarcó la ambición el jefe de Gobierno: "Rodríguez Larreta se cree el dueño de Juntos por el Cambio". Además, dejó al desnudo la compleja situación que atraviesa la coalición opositora. "Si queremos llegar al gobierno en 2023 necesitamos un proyecto y todavía no lo tenemos", enfatizó.

Esta mañana el neurocientífico se despegó de la gestión de Cambiemos entre 2015 y 2019, en línea con lo que plantea el radicalismo. "Yo no fui parte de Cambiemos, no pertenecí al gobierno de Macri ni de Vidal. Me estoy incorporando a una coalición y quiero plantear un salto cualitativo”, señaló en declaraciones radio Urbana Play. El clima ya venía tenso porque Manes había dado a entender días atrás que Santilli podría usar dinero de la Ciudad para la campaña en Provincia. Esta declaración generó un amplio rechazo del PRO bonaerense.

Las diferencias llegan a la Mesa Nacional

El armado de las listas dejó en pausa las reuniones de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio, los encuentros en los que se sentaban las distintas patas de la oposición y unificaban sus posturas. Este jueves por la tarde Morales dejó al desnudo que las diferencias con Rodríguez Larreta frenan estas reuniones y que mientras no se resuelvan no volverán.

"Hasta que no paren con los ataques a Facundo (Manes) yo como gobernador no me siento en la mesa de Juntos por el Cambio", advirtió el mandatario provincial. Bajo la misma línea, cargó contra la titular del PRO, Patricia Bullrich. Dijo que “le pasaron el cepillo” al referirse a su ausencia en las listas.

