Juntos por el Cambio se unió en sus críticas a Facundo Manes: "Miente descaradamente"

En una interna caliente entre el PRO y la UCR dentro de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones de este año, María Eugenia Vidal, Elisa Carrió y Cristian Ritondo dispararon contra el candidato a radicalismo en la Provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, por varios de sus dichos en estos últimos días.

El primero que salió al cruce fue Ritondo, el jefe del bloque PRO en Diputados, quien acusó al neurocientífico de sembrar “desconfianza” en su propio espacio: “Facundo, decís que llegás para sacar lo mejor del potencial argentino pero solo sembrás desconfianza y dudas en tu propio espacio”.

“No caigas en las peores costumbres de la vieja política si querés renovación. El Frente de Todos ya no necesita más candidatos”, agregó con sarcasmo el diputado.

En una entrevista con La Nación, Manes le había recomendado a Horacio Rodríguez Larreta, que "no se gasten el dinero de los impuestos de los porteños en la campaña", en una referencia a la apuesta de jefe de Gobierno porteño fuera del distrito que gobierna.

Por su lado, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires también se sumó al cruce y defendió a su espacio político: "No tengo dudas de que el dinero de impuestos no irá a la campaña electoral”.

"Nosotros siempre vamos a rendir cuentas. Sería subestimar a la gente pensar que no lo vamos a hacer. Los bonaerenses saben lo que hicimos. En un año y medio tan triste para todos los argentinos donde todos tenemos algún familiar o conocido que perdió la vida por el virus, me parece una falta de respeto entrar en esa clase de chicanas. No voy a contestar en ese nivel", respondió Vidal en diálogo con Radio La Red.

Luis Juez: "Lo que dijo Manes es una cagada, horrible"

Sin embargo, la candidata a diputada por la Ciudad ponderó la interna que tendrá su espacio político en las PASO y consideró una "buena señal" la candidatura de Manes en la Provincia.

"Facundo (Manes) es el resultado de una ampliación. Que alguien nuevo se incorpore en política me parece que es algo bueno. Cuando muchos piensan irse del país que alguien con su capacidad quiera meterse, es una buena señal", sostuvo.

Con foto en Barrancas de Belgrano, María Eugenia Vidal presentó a sus compañeros de lista

Carrió volvió a arremeter contra Manes

Asimismo, la fundadora de la Coalición Cívica y referente de Juntos por el Cambio volvió a apuntar sus críticas contra el neurólogo y lo acusó de “mentir descaradamente” por haber dicho que ella le ofreció ser candidato a vicepresidente en 2015.

"La doctora Carrió me vino a ofrecer ser candidato a vicepresidente de ella en 2015. Yo no cambié nada desde 2015 hasta acá", reveló el precandidato a La Nación.

Ante el comentario, Carrió lanzó: "Facundo Manes está mintiendo, pedí un derecho a réplica en La Nación. En Juntos por el Cambio tenemos la regla de no mentirnos. Manes miente descaradamente, nunca fui a ofrecerla una vicepresidencia a su casa. A mí me llevó Toty Flores, que fue siempre mi candidato a vicepresidente".

En esa línea, la ex legisladora, quien ya había acusado que Manes usaba la candidatura a diputado como "trampolín" para escalar políticamente hacia otros cargos, confesó que "lo único que le expliqué es que trate de no ser cabeza de lista de la vieja política, cosa que finalmente sucedió".

CFT/FL