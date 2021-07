Elisa Carrió cargó contra Facundo Manes: "Para ir al Congreso hay que saber redactar una ley"

Elisa Carrió reafirmó su rechazo a la precandidatura a diputado nacional del neurocientífico Facundo Manes al poner en duda las condiciones del profesional para ocupar una banca en el Congreso.

La referente de la Coalición Cívica - ARI, quien ya había anunciado que no será candidata a diputada nacional en la provincia de Buenos Aires luego de la confirmación de Manes, aseveró que el doctor "sabe de neurociencia", aunque advirtió que otra cosa es "defender la Nación en el Congreso”.

"Yo soy una política exitosa pero no puedo ser jefa de terapia intensiva del Finochietto. No puedo salir a operar porque sería una inconsciente, no me puedo ofrecer para hacer algo que no sé hacer porque en el fondo estoy mintiendo”, apuntó Elisa Carrió este jueves 22 de julio en diálogo con Maru Duffard en el programa Verdad Consecuencia que se emite por TN.

"Si hoy se propone a Elisa Carrió que sea jefa de médicos cirujanos del Hospital Austral, ¿Qué dirían? Nadie se operaría en el Austral", ironizó luego la exlegisladora.

En esa misma línea, Lilita se mostró molesta y dijo estar “harta” de que la política sea utilizada para otros objetivos: "Estoy harta de que el Congreso sea una escalera para otra cosa. Nunca tome ser legisladora para catapultarme a otro cargo porque no me gusta la especulación", enfatizó.

Al ser consultada sobre si estaba enojada con el neurólogo, la líder de la Coalición Cívica contestó que “no, es un problema del radicalismo”, al tiempo que manifestó que para ir al Congreso “hay que saber leer, escribir y redactar un artículo de una ley".

Por ese motivo, Elisa Carrió expresó que aquellos que vayan al Parlamento deberían estar preparados. "Yo me prepare desde los 15 años", señaló, y expuso que antes de llegar a la Cámara de Diputados fue jurista, profesora de derecho constitucional y convencional constituyente. "Sabía redactar una ley, sabía qué hacer en procesos constitucionales", sumó.

En otro tramo, la exdiputada evitó confirmar que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se haya convertido en el jefe de la oposición, a pesar de que aclaró que "plantó un liderazgo que por razón generacional debía darse".

“Está a cargo del gobierno más importante de todos los que tiene Juntos por el Cambio y es el jefe de la capital de la Nación, esto es muy importante y hay que acompañarlo", indicó.

Carrió sobre la polémica por la carta de Cecilia Nicolini

Luego de que trascendiera el mail donde la asesora presidencial encargada de negociar la compra de vacunas con los laboratorios extranjeros, Cecilia Nicolini, reveló motivos geopolíticos en el acuerdo con Rusia para acceder a dosis contra el Covid-19, Carrió explicó que “en América Latina como en África somos peones de la geopolítica mundial".

Sin embargo, aclaró que en el caso de la Argentina "sin razón alguna que no sea ideológica o caprichosa, se acordó por decisión de la vicepresidenta (Cristina Kirchner) una apuesta casi total y excluyente hacia Sputnik".

“Primaron las razones ideológicas, como por ejemplo la alianza con Rusia, frente a la necesidad humanitaria de recurrir a todas las vacunas para que un país con tan pocos habitantes en relación al territorio, como tiene la Argentina, hoy estaríamos seguros y vacunados, todos incluso frente a la variante Delta”, cuestionó la ex funcionaria.

Al finalizar, consideró que esa decisión "ha sido un error". "No quiero juzgar porque creo en el juicio de Dios. pero ha costado muchas vidas", concluyó.

CFT/FF