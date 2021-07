El Espía: Horacio Rodríguez Larreta entre el T.E.G. y la hoguera de las vanidades

Entre el TEG y la hoguera de las vanidades. El armado de las listas es una versión a escala superlativa del armado de un elenco de teatro donde la ubicación en el cartel desnuda sentimientos que no por ser previsibles, no dejan de sorprender. Y es una situación que, con matices, es propia a las dos fuerzas mejor posicionadas. Por eso, el escenario de negociaciones internas es a la vez un T.E.G. y una hoguera de vanidades. Y a eso se suma, una cuota superlativa de paciencia, templanza y cintura para quien tiene el pulgar cuya inclinación para arriba o para abajo es definitoria.

Quedan tres semanas para que, por caso, Juntos por el Cambio defina sus nombres y ubicaciones. La fecha límite es el 24 de julio pero la idea es adelantar como máximo unos diez días los listados finales. Una por el desgaste propio que con lleva; otro, porque no está bueno para el afuera que las discusiones por los cargos trasciendan. Y finalmente, porque si ya ahora le está costando “carísimo” completar el armado con el que en Uspallata, Horacio Rodríguez Larreta y su equipo quieren salir a jugar en Capital y en provincia de Buenos Aires, cuando más se demore, más caro es.

En este caso, no es una referencia a lo económico sino a los lugares y puestos que tiene que ceder en las negociaciones. Se sabe de las pequeñas traiciones que no duran más que un tuit. Por caso, el de Elisa Carrió quien para lograr asegurarse unos cargos para su gente, salió un día a ponderar a Facundo Manes y criticar al PRO. Una vez que logró su objetivo, también apuntó contra el novel candidato sin importarle que Larreta se juntará en un bar –de los que se usan como vidriera expuesta– con su archienemigo Daniel Angelici.

La hoguera de las vanidades, escena de Assassin's Creed II.

Dos imanes del mismo polo

No pudo hacerse el martes pero el viernes se definió finalmente el acuerdo con Patricia Bullrich. Ir segunda de María Eugenia Vidal en la Ciudad no era su idea, pero hasta ayer sábado, se veía terminaba igualmente como tercera. La ex ministra está algo a la en baja en Juntos por el Cambio y recibió un “No a lugar” a su sugerencia inicial de que Diego Santilli se baje de la provincia de Buenos Aires como moneda de cambio. Eso nunca estuvo en los planes: para Larreta, su vicejefe es inamovible.

De hecho, hace unos días Santilli se hizo de un nuevo espacio de discreta ubicación –en la de Capital– para que ni en Uspallata sepan con quienes se reúne. Uno nunca sabe quien ve, quien oye, quien sonríe de frente y después tensa el gesto. Espías residuales, dobles agentes, y heridos siempre habrá. En este armado que sueña Rodríguez Larreta, un “Boti cura-heridas” sería una apreciada delicatessen de Bana Benegas para ofrecer antes de su adiós de la gestión pública a fines de julio.

"Rumble fish" (de F.F.Coppola): estos peces no pueden vivir juntos porque se hieren hasta la muerte.

Saquemos al perro de la cucha

La inclusión de Ricardo López Murphy al espacio de Juntos por el Cambio -con minutos de aire televisivos y radiales incluidos–, y discurso delimitado por asesores es la ficha invitada. Una más. El síndrome 15 minutos de fama que tan bien tipificó Andy Warhol deja secuelas. Aunque Murphy competirá contra Vidal sirve para tener una boca que haga suyo algunos conceptos que tienen en ese espacio el copyright de Patricia Bullrich. Y sobre todo atraer probables votantes debitan entre el larretismo y José Luis Espert y Javier Milei, personajes cuya arrogancia no cae bien dentro de Juntos por el Cambio. Para personajes que creen que su saliva es agua bendita, ya tienen a Elisa Carrió.

Otra que vuelve…luz, cámara, tuit

Como Elisa Carrió, ella es de la que sólo se compromete a dar entrevistas en espacios donde el acuerdo tácito es la ausencia de repreguntas. En el caso de Graciela Ocaña hay dos temas donde sus respuestas la pueden hacer patinar. Pero lo peor, podrían terminar complicando a quienes verdaderamente importan para Juntos por el Cambio. Uno es el tema de los aportantes truchos en la campaña de Vidal; el otro, Plan Qunitas, una causa armada para que ella deambule por los medios y que en breve, un veredicto judicial desmontaría esa operación del gobierno de Macri. Mientras sobre esos temas sus entrevistadores sepan de “de eso no se habla”, para Diego Santilli, Ocaña le sirve. Un listado de temas y de respuestas que quepan en 240 caracteres, no es tarea difícil.

Sin chance de carpetazos

Hay un idea algo ficcional de que el material de lo espiado por Macri a Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli, es su reaseguro para tensar la cuerda a su favor cuando sea necesario. Por caso, en el mencionado armado de listas. Sin embargo, para adentro eso está desestimado. En el presente contexto, la que fue mesa chica del ex presidente y los pregoneros de "somos la nueva política" o “el mejor equipo en 50 años” no están, o volvieron a la órbita privada. Están más cerca de él: Alfredo Casero, Dipy, Maximiliano Guerra o Juan Acosta. Por eso, él único que hoy puede articular la defensa en cuestiones sensibles que preocupan al ex presidente, es Rodríguez Larreta. La red se tejió durante la presidencia del primero, pero los hilos los tensa o afloja quien quedó en pie. Quizá por eso, la divulgación de la foto con Daniel Angelici fue el mensaje para comunicar esa situación a quienes integran esa red. La obviedad del bar elegido no fue casual. Por eso “no time for” carpetazos. Y Macri hoy se conforma con se ubique en algún lugarcito a su ex secretario privado Darío Nieto y a Hernán Lombardi.

Archivos desclasificados.

Cuando el rival está en la misma vereda

Se develó ayer la incógnita y Facundo Manes sale a competir como protagonista. Esta última semana ya tuvo unas señales de por dónde más propios que ajenos buscarán socavar su imagen. Si no se mueve cómo se espera ya tienen los guiones para repartir donde corresponden para que el neurólogo, en lugar de política y futuro, pase más tiempo respondiendo por asuntos sobre los que la Justicia ya se expidió. Por su parte, los radicales de Juntos por el Cambio corporizaron en él la oportunidad de decir a “las bases” –las que ya no se han reconvertido en cambiemistas por decantación natural– que esta vez sí tendrán un oportunidad de ser más titulares que banco de suplentes.

"La calumnia", de Sandro. Botticelli (circa 1497).

Cupo femenino…¿y eso qué es?

Ya habrá tiempo para completar el cupo femenino. Hubieron algunos nombres pero varios de ellas prefieren su ubicación actual que sentarse en una banca de legisladora. Otros nombres no gozan de las simpatías necesarias para consenso, otras pueden ser blanco fácil de fuego amigo que ya supo moverse por los márgenes para decir “acá estamos”. De todas formas, el puesto vacante es el posible primera dama. O quizá, lanzado ya a la presidencia de 2023, Horacio Rodríguez Larreta se vea como Carlos Menem al asumir su segundo mandato: separado. By the way…¿qué será de la vida de Gabriela Michetti, no?

La argentina Anya Taylor-Joy, en "Gambito de Dama".

Mi hijo el doctor... y juez

Por jubilación de dos magistrados y por tres cargos vacantes en Reconquista y en Rafaela (Santa Fe) se abrieron concursos en dos respectivos juzgados de sendas Cámaras de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral. En total, se presentaron para acceder a esos puestos, unos 32 postulantes, y de esos, unos 19 quedaron preseleccionados para el juzgado de Rafaela. Entre esos aspirantes a ocupar el cargo de juez está Pablo, uno de hijos del integrante de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. Como sucede en muchos casos, la portación de apellido es una águila bicéfala: más allá de que los méritos personales, el apellido puede ayudarte a volar a alto. En contraposición, te obliga a ser más duro porque los exámenes pueden complicarse si el nombre no perteneciera a uno de los "clanes judiciales".