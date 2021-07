Bezos deja Amazon y ya tiene rival en el espacio

Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, transita hoy su último día como CEO de Amazon. A partir de mañana dejará de estar en el día a día de la empresa que fundó en 1996 y que fue el inicio de un camino que lo llevó a tener casi US$ 200 mil millones. “Elegí esta fecha porque es muy emotiva para mí. Mañana también se cumplen 27 años desde la fundación de la compañía”, aseguró al confirmar su decisión. Cualquiera podría pensar que Bezos, de 57 años, aprovechará el tiempo para descansar, viajar y gastar su fortuna. Pero no será así. El motivo por el que deja de ser CEO de Amazon es para dedicarle todo su trabajo a otro de sus proyectos: lograr que los viajes al espacio sean algo habitual para los terrestres. “Voy a poner todo mi esfuerzo en Blue Origin, la empresa con la que podremos hacer vuelos orbitales tanto para misiones como para travesías privadas”, indicó el hombre más rico del mundo. Y para demostrar que se toma en serio los viajes al espacio, el próximo 20 de julio él mismo se subirá a una de las cápsulas para viajar. Junto a Bezos irán tres personas: su hermano Mark, la piloto de 82 años Wally Funk –que se convertirá en la persona con más edad en viajar hasta la órbita terrestre– y una persona que pagó US$ 28 millones en una subasta por el último lugar. El nombre de este último pasajero permanece oculto y será revelado el día del lanzamiento.

Otros hobbies. De todas formas, los viajes al espacio no serán el único trabajo de Jeff Bezos de ahora en adelante. A eso se suma su intención de convertirse en un magnate de Hollywood, objetivo que dejó claro al comprar recientemente Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) por más de US$ 8 mil millones. En los últimos años, él fue visto en la entrega de los Oscar, y además compró la mansión más cara de Beverly Hills por US$ 162 millones. Su ingreso a la industria audiovisual ocurrió en 2006, cuando lanzó la plataforma de streaming Amazon Prime. Sin embargo, lo que comenzó como una expansión para hacer negocios, se convirtió en un intento de ser uno de los hombres más poderosos en Hollywood. Y conociendo a Bezos y su ambición, probablemente levante un Oscar en un futuro cercano.

El proyecto de Branson

Al anunciar su vuelo al espacio, Bezos creyó ser el primer multimillonario en lograr ese hito. Sin embargo, el británico Richard Branson se le adelantó. Si bien su fortuna es bastante menor a la del fundador de Amazon ya que tiene “solo” US$ 5 mil millones, viajará con su compañía Virgin Galactic el próximo 11 de julio. “Siempre fui un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y a alcanzar las estrellas. Es hora de convertir ese sueño en realidad”, indicó Branson en sus redes sociales. Junto al multimillonario viajarán otras cinco personas y la misión fue denominada Unity 22. Cuatro de ellos son astronautas e ingenieros, la quinta pasajera es la vicepresidenta de la empresa. Así, la tripulación viajará nueve días antes que Bezos al espacio. Así Branson se convertirá en el primer multimillonario en llevarlo a cabo. En esa carrera también está Elon Musk pero en su caso aún no explicó si él quiere viajar al espacio o no. En principio, su plan es que para 2050 un millón de personas puedan vivir en Marte.