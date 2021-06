Furor por los chistes de Boti, el chatbot de Whatsapp de la Ciudad

Esta semana se viralizó en las redes sociales un contenido inesperado. Boti, el chatbot de Whatsapp del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una función integrada para pedir chistes que despertó curiosidad entre los usuarios.

Si bien la opción existe desde 2018, en la última semana se registró un pico de consultas sorpresivo. Según datos de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad, en ese período se pidieron 25 mil chistes a Boti. Un incremento destacado si se tiene en cuenta que durante los primeros seis meses del año se solicitaron un poco más de mil.

“Un usuario lo mostró en su Twitter y se viralizó muy rápido”, explica a PERFIL Fernando “Bana” Benegas, responsable de la secretaría. Y agrega al respecto: “Cuando vimos lo que estaba pasando nos juntamos para buscar más chistes”.

La personalidad de Boti

A Benegas le sorprende el furor por los chistes de Boti pero no tanto. “El bot tiene un diseño pensado para darle una personalidad. Siempre quisimos que sea didáctico como Merlí (personaje de la serie) o que tenga características de Alfred, de Batman. Y en ese sentido, tenía que tener sentido del humor”, explica el funcionario a PERFIL.

Que Boti tenga una personalidad no es solo por diversión. El canal de chat está pensado para que no haya fricción para el usuario y que desarrolle una empatía con ellos. “El chiste en sí no es lo importante. Es una función más como las respuestas con emojis o stickers para que los usuarios se sientan cómodos y utilicen la herramienta para preguntar y consultar información que les resulte útil”, explica Benegas.

Algo similar ocurre con los Doodles de Google para fechas especiales. En Boti también se implementará con 10 o 15 días destacados en Argentina. Un ejemplo fue el Día de la Bandera cuando al saludar al bot, éste respondía con un sticker suyo con la bandera y una referencia a la celebración.

Quienes trabajan e investigan sobre el desarrollo de chatbots aseguran que los usuarios se sienten más cómodos conversando con un bot que les brinde una experiencia humana. Un estudio hecho por Liveperson señala que los asistentes humanos siguen siendo los más requeridos por los usuarios. Sin embargo, los chatbots son cada vez más populares, sobre todo en el público joven. Pero para ser efectivos, es necesario que se comuniquen de “forma natural” y el uso de chistes, memes o stickers brinda esa posibilidad.

Los servicios de Boti

Actualmente, Boti tiene más de 50 servicios entre los que se encuentran las consultas por la vacunación contra el Covid, las denuncias de infracciones de tránsito y la disponibilidad de estacionamiento, entre otros. “Hoy somos un gobierno ‘Whatsapp first’. Cada vez que se piensa una medida intentamos ver cómo sumarla a Boti para que los usuarios tengan todo ahí”, indica el secretario de innovación.

Okey creo que acabo de tener sexo virtual con el bot de la ciudad pic.twitter.com/KAFS0BhhzS — Иван Таубе (@_Taube) June 23, 2021

De todas formas, Benegas explica que Boti representa a un gobierno y que no pueden olvidarse de eso. “Tenemos un equipo con redactores, editores, diseñadores y más y cada vez que sumamos algo como los chistes también marcamos límites”, comenta.

Próximamente, estará disponible una función para encontrar mascotas perdidas. A través de un sistema de reconocimiento, se podrá subir imágenes de mascotas perdidas para volverlas a unir con sus dueños.