Facundo Manes aún no se lanzó y ya recibió chicanas y carpetazos

Todavía no dijo públicamente que será candidato a diputado nacional y a Facundo Manes (UCR) ya le pegaron desde el PRO, la Coalición Cívica y hasta periodistas cercanos al expresidente Mauricio Macri. Demostrándole que el ingreso a la rosca deberá ser a los golpes, a los aliados de los radicales en Juntos por el Cambio les hizo ruido la irrupción del neurólogo que esta vez, luego de tantos amagues durante años, aceptaría ir como candidato en la interna bonaerense.

¿Y si gana producto de la división del PRO? Esa pregunta comenzó a circular el fin de semana, sobre todo luego del triunfo radical en Jujuy, hasta donde viajó Facundo Manes junto a Martín Lousteau para celebrar la victoria del gobernador de esa provincia, Gerardo Morales. Envalentonados con la elección, aseguran que pueden ganar la interna de Buenos Aires y así tener un armado consistente de cara al 2023.

Atentos a estos movimientos, primero fue Elisa Carrió, quien salió a cruzarlo. Si bien había celebrado su llegada hace 10 días, ahora la cosa cambió. ¿Por qué? La titular de la Coalición Cívica se vendió como la candidata de la unidad para evitar el enfrentamiento entre Diego Santilli y Jorge Macri.

Era la carta de Lilita cuando se creía que la única interna era la de los dos dirigentes del PRO. Pero si la UCR presenta a Manes, tiene chance de quedarse con un triunfo que nadie esperaba meses atrás.

"Hay que ver si Manes quiere la unidad", disparó Elisa Carrió. "Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada con una especie de mesianismo que no es cristiano", agregó Lilita. Y completó: "Gente que sin conocer la política quiere llegar a la Casa Rosada como una cuestión religiosa. Quieren que todos nos pongamos a disposición de ellos".

Los radicales miran el tiro por elevación. "Esto es un mensaje de Horacio (Rodríguez Larreta) que no esperaba que levantemos la cabeza", sentenció un armador de la UCR.

Mensajes desde el PRO y el periodismo

El otro golpe lo lanzó a kilómetros de distancia Federico Angelini, diputado por Santa Fe y vicepresidente del PRO: "Mucho amague, parece el Burrito Ortega", sentenció. Hay un planteo que hacen muchos dirigentes que miran con bronca al neurocientífico que siempre estuvo al borde de entrar, pero se quedó en la tribuna. Repiten que no construye colectivamente y que su ego hace que no acepte nada que no sea el tope de la boleta. También que detesta a Macri. Esta vez, por las señales que dio, parece que la cosa será diferente. Hoy será la principal figura en una reunión virtual con 32 intendentes radicales de la provincia.



Un tercer mensaje le llegó a Manes el lunes cerca del mediodía. En Radio Rivadavia, Eduardo Feinmann hablaba de la interna de Juntos por el Cambio y de golpe empezó a filtrar datos sueltos a modo de "carpetazo" que suelen tirar en off dirigentes que lo quieren ver caer antes de subirse: "A Manes ya le están...todavía no asomó la cabeza y ya le empezaron a pegar con cosas como por ejemplo le recuerdan que firmó un certificado de internación de una mujer que quizás no estaba tan loca como decían, le recuerdan que el hermano de Manes (Gastón) no se que cosa, la mano derecha de Manes no se que cosa", dijo el conductor. Un columnista aportó: "La compañía de seguros que lo banca". Las listas cierran el 24 de julio. Las internas para definir los liderazgos en JXC ya están encaminadas.

