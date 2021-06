Empezó la danza de nombres para las listas de Juntos por el Cambio

Falta justo un mes para que se presenten las listas de precandidatos para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre. Sin embargo, en medio del clima de rosca y tensión que se vive en Juntos por el Cambio, la danza de nombres está a la orden del día y todos empiezan a diagramar eventuales listas, tanto para sumar aliados internos como para mostrar fortaleza en una mesa de negociación.

Los propios dirigentes ya tiran borradores, opciones, lugares para cada uno de los eventuales aliados. Y al mismo tiempo reconocen que todo puede alterarse de un plumazo. “Puede cambiar, pero también es cierto que una vez que arrancás a confirmar los armados ya no los bajás más”, aclara una de las voces que está trabajando activamente en la rosca electoral.

María Eugenia Vidal no confirma, pero dan por descontado que será candidata en Ciudad.

Esta situación se viene repitiendo por casi todo el país, aunque el foco de atención está puesto sobre todo en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, donde Juntos por el Cambio se encamina a un largo mes de negociaciones, con el objetivo de lograr listas de unidad, pero con altas chances de competir.

En ese marco, ya están todos los sectores tirando los nombres de sus eventuales listas.

A Patricia Bullrich le ofrecen listas unificadas, pero bajando del primer lugar. Ella sigue armando su espacio.

El núcleo porteño

María Eugenia Vidal todavía no confirmó si será candidata, aunque en la sede gubernamental de Uspallata ya lo dan como un hecho. Un Plan B sería muy difícil de instalar para competir contra Patricia Bullrich. Mientras tanto, siguen insistiendo con llegar a un acuerdo y armar una lista de unidad, algo que algunos creen posible solamente si se da en el marco de un gran acuerdo que impacte en ambos lados de la avenida General Paz.

En la eventual lista encabezada por Vidal, Horacio Rodríguez Larreta debería cumplir acuerdos con sus aliados: la Coalición Cívica de Elisa Carrió, la UCR que lidera Martín Lousteau, el socialismo porteño de Roy Cortina y Confianza Pública de Graciela Ocaña. Y allí debe sumar también a representantes propios del PRO.

Carmen Polledo renovaría por el PRO y algunos quieren instalar a Paula Bertol. Juan Nosiglia, posible candidato radical.

Los lilitos que deben renovar su mandato como diputados son Juan López (es posible que cruce y sea candidato en Provincia) y Paula Oliveto, quien tendría un cupo femenino asegurado. Fernando Sánchez también podría ser de la partida.

Desde el PRO, la que tendría un lugar asegurado es Carmen Polledo, que tiene el visto bueno de todos los sectores del PRO. Algunos buscan instalar también a Paula Bertol, pero corre con desventaja y en los últimos cierres ya la dejaron afuera.

El radicalismo todavía debe definir los nombres que propone para la lista. Debe renovar dos bancas, que obtuvieron yendo por fuera de la alianza. Son Carla Carrizo y Alvaro de Lamadrid. Uno de los que suena es Juan Nosiglia, hijo del Coti y actual legislador porteño.

Luis Brandoni, Adolfo Rubinstein, Florencia Arietto, Fernando Iglesias, suenan para la lista de Bullrich.

Tanto el PRO como el radicalismo pueden terminar teniendo representantes en la lista de Bullrich. En el caso de la UCR, la línea interna de Luis Brandoni, Jesús Rodríguez, Ricardo Gil Lavedra y Adolfo Rubinstein, entre otros, está negociando formar parte de ese armado. Derrotados en la interna radical, encontrarían un refugio con la ex ministra de Seguridad. De ese sector le vence el mandato a Facundo Suárez Lastra, pero los nombres que más suenan son los de Brandoni o Rubinstein.

Nombres macristas también suenan para acompañarla a Bullrich, como Florencia Arietto o Fernando Iglesias (vence mandato). Hay quienes imaginan en esa lista a Darío Nieto, del equipo de Mauricio Macri, aunque iría a la de legisladores porteños. Juan Curuchet, ex titular del Banco Provincia con Vidal, viene pidiendo pista también.

En la disputa también está anotado Ricardo López Murphy, quien podría ir con lista propia en las PASO, con Gustavo Segré en la lista de diputados y Yamil Santoro para legislador porteño. Todavía negocian el piso que deberían superar cada sector para poder integrar las listas finales.

Fernando Sánchez, Paula Oliveto, Juan López, Marcela Campagnoli, los lilitos que podrían estar tanto en CABA como Provincia.

La madre de todas las batallas

En Provincia el mar de especulaciones está todavía muy abierto, porque incluso todavía es más difícil identificar quiénes quedarán como cabezas de lista. Por ahora están anotados Diego Santilli (con apoyo Rodríguez Larreta y una amplia lista de intendentes y dirigentes del PRO), Facundo Manes (por el radicalismo unido), Jorge Macri (mantiene el apoyo de los dirigentes del ala más dura del partido), Emilio Monzó (amenaza con armar una lista propia) y Elisa Carrió (que estaba junto a Larreta y Vidal pero ahora se presenta como la alternativa de encabezar una lista de unidad).

Diego Santilli, Facundo Manes, Jorge Macri y Elisa Carrió. Todos quieren liderar en territorio bonaerense.

En este escenario, Santilli va sumando adeptos dentro del PRO (este jueves dio una imagen de eso con una foto con intendentes y dirigentes territoriales en Tres de Febrero) y es también la lista donde Larreta buscará compensar lo que no pueda “pagar” en la Ciudad. Ocaña, por ejemplo, suena para estar bien arriba en esa lista (en 2017 la encabezó y fue la boleta que más votos recibió). Eso siempre y cuando Carrió rechace ir secundando a Santilli, algo que desde el espacio le vienen ofreciendo.

Si no termina imponiéndose y Carrió lidera una lista de unidad, la Coalición Cívica está pensando en Juan López y Marcela Campagnoli para renovar sus bancas. También renuevan Toty Flores (va de concejal en La Matanza) y Javier Campos.

El PRO, obviamente, buscará tener mucha presencia en esa lista. Tiene que renovar 8 diputados, y nadie quiere ceder espacios. Los intendentes y territoriales tendrán presencia en las listas seccionales, aunque también podrían tener lugares en la nacional. Allí dependerá también de los acuerdos que se alcancen con el ala dura.

Hernán Lombardi, por ejemplo, es número puesto de Macri para competir por la diputación, pero primero deben resolver la interna de Jorge Macri con Santilli. Alejandro Finocchiaro, ex ministro de Educación, también está en los borradores. Algunos agregan a Martiniano Molina, pero lo más probable es que termine encabezando la lista de legisladores provinciales en la tercera sección.

Margarita Stolbizer y Graciela Ocaña podrían ser quienes secunden a Manes y Santilli, respectivamente.

Por el lado de Manes, es cada vez más firme la posibilidad de que Margarita Stolbizer termine acompañándolo en la boleta. Probablemente tendrá mucha presencia de radicales, tanto de la línea que conduce Maxi Abad como la de Lousteau y Gustavo Posse (que incluso se anota como cabeza de lista si el neurólogo no compite).

En la UCR ya dan por cerrado que Manes esta vez sí va a competir, pero no dejan de criticar al PRO por sentir que no hay “reciprocidad” en la alianza. “Cuando ellos tenían candidatos fuertes, nosotros acompañamos, ahora no tienen ellos la misma actitud”, aseguran, a la vez que critican que terminan imponiendo como candidato a alguien que tiene que renunciar al cargo de vicejefe de Gobierno porteño.

Por otra parte, aseguran estar en conversaciones con todo el resto de los espacios que están boyando, desde Monzó hasta Joaquín de la Torre, para sumarlos a la boleta. El problema es que los cruces hoy son múltiples. De la Torre viene criticando que Santilli sea candidato, y amenaza con irse con Florencio Randazzo. Monzó tiene más afinidad con el tándem Larreta/Santilli, pero suele ser vetado por Carrió.

Los radicales incluso buscan convencer a Jorge Macri, aunque el intendente de Vicente López se muestra dispuesto a avanzar con su propia lista en las PASO si Larreta insiste en postular a Santilli.

También está anotado como candidato del Peronismo Republicano Miguel Pichetto, aunque todavía no está claro por qué línea hoy se sentiría más representado.

La discusión está abierta, y todos quieren llegar de la mejor manera posible al cierre de listas. Mientras tanto, seguirán negociando listas de unidad y nadie descarta que todavía haya margen para sorpresas.

