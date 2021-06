Brandoni dijo que todavía no recibió ninguna propuesta para integrar la lista de Bullrich

El actor y dirigente de la Unión Cívica Radical, Luis Brandoni, habló este martes sobre una posible propuesta para integrar la lista de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y anticipó: “A mí no me dijeron nada todavía, no tengo ninguna noticia de eso, para nada".

“A mí no me dijeron nada todavía, no tengo ninguna noticia de eso, para nada. Yo ya fui diputado en un momento que tenía mucha más energía y lo hice, además, por pedido de Raúl Alfonsín. Fue un honor para mí", aclaró Brandoni.

En un entrevista radial con La Once Diez (Radio de la Ciudad), le restó valor a obtener un puesto electoral: "Creo que es mucho más importante la aspiración que tenemos todos de afirmar la república que un lugar en una lista”.

El actor y dirigente de la Unión Cívica Radical, Luis Brandoni.

Sobre la llegada de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, precisó: “Iremos a una PASO, como corresponde, pero yo no creo que sea como están pintando de que hay un desorden enorme en el PRO".

Insistió en que lo fundamental es “que nosotros [por todo el espacio de Juntos por el Cambio] ganemos las elecciones y modifiquemos la relación de fuerzas en la Cámara. Estos muchachos no saben lo que hizo el gobierno de Cambiemos".

Hizo referencia también a la propuesta que su partido le hizo a Facundo Manes para ser candidato del radicalismo en la provincia de Buenos Aires: “No lo conozco personalmente pero tengo las mejores opiniones de él".

Jorge Asís: "No creo que Facundo Manes vaya segundo o tercero en la lista"

En los últimos tramos de la entrevista, el actor y dirigente de la Unión Cívica Radical indicó no saber "por qué razón Manes está dudando todavía" sobre su candidatura. "Es un honor encabezar la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires", opinó.

"El radicalismo es un partido que en la interna convocó a más de 110 mil personas. No es moco de pavo eso. Mis correligionarios están con la expectativa de que acepte este importante desafió", concluyó.

JFG / DS