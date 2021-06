Oscar Parrilli: "La oposición va a tener un repudio generalizado de la sociedad en estas elecciones"

El senador nacional del Frente de Todos, Oscar Parrilli, apuntó este lunes 21 de junio contra Juntos por el Cambio al considerar que la oposición "va a tener el repudio generalizado de la sociedad" en las próximas elecciones legislativas debido a que "no colaboraron en nada" durante la pandemia de coronavirus.

"La oposición fue un desastre gobernando el país, destruyeron la economía y ahora demuestran que son un desastre como opositores. En una situación así, lo mínimo que tendrían que haber hecho es colaborado", sostuvo el senador kirchnerista en declaraciones radiales al programa 'Abrimos A Las 12', conducido por Tití Fernández y Alejandro Fabbri, que se emite por Radio del Plata.

"Destruyeron la economía, la producción, 200 mil trabajadores sin empleo, 24 mil empresas fundidas, endeudaron al país, endeudaron a la familia, bajaron el gasto de salud, un desastre", añadió sobre la gestión de Cambiemos.

En esa línea, agregó: "No colaboraron con nada, se hicieron lobbistas de una empresa (en referencia a Pfizer), ¿Por qué no trajeron la vacuna ellos? No colaboraron para traer una sola empresa multinacional para traer vacunas. No me llama la atención lo que hacen, los conozco. Creo que van a tener el repudio generalizado de la sociedad en las próximas elecciones legislativas de este año".

Por otro lado, contó que presentó un proyecto para limitar las tasas de interés que cobran las empresas de servicios públicos: "Presentamos un proyecto para establecer un límite a esas tasas de interés que cobran las empresas prestados de servicios públicos como luz, gas, agua e internet, pero también a tarjetas de créditos, medicina prepaga, cuota de colegio, seguros, o sea servicios con cuotas mensuales".

En otro orden, afirmó que en este momento las empresas de servicios públicos "están cobrando tasas abusivas y perjudiciales para el bolsillo de los trabajadores". "Buscamos ponerle un límite a esa tasa de interés para los pagos fuera de término. Proponemos que la máxima sea la tasa pasiva del Banco Nación para depósito a plazos fijos a 30 días, que es aproximadamente un 30%", aseveró.

"Entiendo que es muy necesario. Estos son contratos de adhesión, pero el usuario no tiene posibilidad de discutir con la empresa, es casi coactivo, por eso la necesidad de regularlo por ley, es un abuso de la posición dominante. Esperamos que en el mes de julio lo tratemos y le demos media sanción en el Senado", concluyó

