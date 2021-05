"Tienen que cambiar sus exigencias", el planteo K al FMI antes de la reunión Alberto-Kristalina

Justo en las horas previas a que el presidente Alberto Fernández concrete un esperado encuentro con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, el bloque del kirchnerismo en el Senado aprobó un proyecto de declaración por el cual le buscan condicionar al ministro de Economía, Martín Guzmán, en qué tiene que gastar el dinero extra del FMI que se espera que entre. Y además le plantearon al organismo que “tiene que cambiar sus exigencias” a los países deudores.

Así lo planteó el senador neuquino Oscar Parrilli al argumentar los motivos que lo llevaron a impulsar el proyecto de declaración que fue presentado en abril, cuando circuló la versión de que el equipo de Economía estaba evaluando usar los Derechos Especiales de Giro (DEG) por 4.500 millones de dólares que llegaran al país para cubrir los vencimientos de deuda con el Club de París y el propio FMI. Y se aceleró su tratamiento cuando recrudeció la interna entre el kirchnerismo y el ministro Guzmán por el manejo de las tarifas y el intento fallido de echar a un subsecretario camporista.

La sesión fue presidida por Claudia Ledesma porque Cristina Kirchner está a cargo del Poder Ejecutivo.

En el texto, Parrilli y otros senadores kirchneristas pide que esos fondos "se apliquen para financiar la puesta en marcha de políticas públicas tendientes a resolver los graves problemas de la sociedad argentina derivados de la pandemia de Covid-19" y “no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos, que el país mantiene con dicho organismo financiero internacional y/o con otros países englobados en el Club de París y que en ambos casos se encuentran en vías de negociación”. Los proyectos de declaración, vale aclarar, no tienen carácter vinculante, por lo que no obligan al Poder Ejecutivo.

En su alocución, el senador más cercano a Cristina Kirchner buscó aclarar que "esto no es un ataque al ministro de Economía". “Estamos apoyando y colaborando con nuestro gobierno y, obviamente, con el ministro para lograr la mejor relación con las actuales autoridades del Fondo”, continuó. Y en ese punto no dudó en asegurar que “el FMI tiene que cambiar sus exigencias a los países deudores” y enumeró, como ejemplo, las que le impusieron a Egipto el año pasado: reducir subsidios a los combustibles y tarifas energéticas, devaluación, aumento del IVA, suba de tasas de interés, nuevas privatizaciones, contención del gasto público y reducción del déficit fiscal. En otras palabras, todo lo que quiere evitar el kirchnerismo.

“Con todo respeto y humildad le estamos planteando a las autoridades del FMI que tiene que cambiar. No hay política económica sana, razonable y sustentable que no considere fundamentalmente el equilibrio social de una nación”, concluyó.

El primero en responderle desde la oposición fue el riojano Julio Martínez, quien aclaró que el proyecto de declaración “nada dice de lo que acaba de plantear el senador Parrilli” sobre las exigencias del Fondo. “La única razón que tiene este proyecto es marcarle la cancha al ministro de Hacienda. No hay ningún apuro para tratarlo porque ni siquiera es algo que ya haya resuelto el FMI”, agregó.

Martín Lousteau dio uno de los discursos más duros contra el proyecto oficialista.

Después, Martín Lousteau criticó al Frente de Todos al plantear que “la confrontación interna y externa está agravando el humor de la sociedad”. Y analizó los posibles escenarios de lo que podría hacer el Tesoro Nacional con los eventuales fondos extra que entrarían, entre los que incluyó no pagarle al Club de París y el FMI y caer en default. “El ministro que está afuera tendrá que explicar cuáles de estas alternativas está pretendiendo y por qué estamos tratando este proyecto ahora”, se lamentó el ex ministro. Y apuntó directamente a sus colegas kirchneristas: “Si lo que quieren hacer es eso (no pagar) pueden llamar por teléfono al ministro, que es de su propio espacio político, y le dicen ‘podemos discutir cómo vamos a usar este maná que nos cayó del cielo’”. "¿Hay que hacer un proyecto de declaración? Deben tener en la bancada el whatsapp del ministro de Economía. Pretender que esto no es una señal de ningún tipo hacia adentro de la coalición la verdad que es bastante raro", añadió.

Antes de cerrar, Luis Naidenoff, titular del interbloque de Juntos por el Cambio, también apuntó a las internas. "Tienen que resolver sus diferencias profundas, que son más que matices", les endilgó. Y definió: "Juegan a las internas de facciones en un momento de crisis muy profundas. Cuidado, porque a veces el fuego amigo termina destruyendo un propio gobierno".

Finalmente, el proyecto de declaración fue aprobado con 37 votos a favor y 25 en contra.