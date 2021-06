Mauricio Macri advirtió a Rodríguez Larreta: "Está bien posicionado para Presidente, pero hoy se juega el 2021"

El expresidente Mauricio Macri se metió de lleno en la interna de Juntos por el Cambio y le mandó un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta de cara a las elecciones legislativas de este año. “Está muy bien posicionado como candidato a Presidente, pero hoy se juega el 2021”, sostuvo el líder del PRO sobre el jefe de Gobierno porteño.

"Creo que Larreta está muy bien posicionado para presidente en 2023, pero hoy hay que jugar el 2021. Hoy tiene que lograr un consenso para evitar las PASO. Y sino, ayudar a que las PASO sean constructivas, ese es el camino que tenemos trazarnos", dijo Macri en declaraciones radiales.

Además, el exmandatario marcó su postura sobre las candidaturas del frente opositor en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En particular, cuestionó la decisión de María Eugenia Vidal de postularse en una lista porteña, idea que respalda Rodríguez Larreta.

"Yo ya le dije a ella lo que pensaba. Veremos qué decide en estos días, pero el consenso de la mayoría es que ella hace una enorme diferencia si va de candidata a la Provincia", planteó Mauricio Macri este martes 22 de junio entrevistado por Eduardo Feinmann en Alguien tiene que decirlo (Radio Rivadavia).

Macri marca la cancha: "Lo importante es el equipo y no los jugadores"

Mientras la interna en Juntos por el Cambio se encuentra marcada por el fortalecimiento del radicalismo y la definición de las listas tanto en la Provincia de Buenos Aires como en suelo porteño, Macri se mostró articulado a su espacio. "Lo único importante para mí en esta elección, la más importante desde la vuelta de la democracia, es que Juntos por el Cambio esté compacto, parado para defender la democracia. No puede pasar por algo personal, yo voy a ayudar, lo más importante es el equipo", sostuvo.

En esa línea, pidió evitar "internas innecesarias" y llamó a "entender que lo importante es el equipo y no los jugadores".

Sobre la consulta respecto a una postulación como candidato en la Ciudad de Buenos Aires, el ex jefe de estado manifestó su negativa. "No hace falta (que sea candidato en Capital), jamás debería ser necesario algo así, sería un fracaso por no poder dialogar. Esperemos tener una lista consensuada, sino habrá una PASO", explicó.

Críticas al gobierno

El referente de Juntos por el Cambio apuntó directamente contra el Gobierno Nacional por sus últimas manifestaciones internacionales sobre Nicaragua, donde se abstuvo de votar en contra el país centroamericano en una reunión de la Organización de Estados Americanos(OEA).

En el día de ayer, desde el ejecutivo hubo un giro sobre esta decisión y se comunicó con el embajador que reside en Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich, para tener mayores detalles del encarcelamiento de opositores políticos.

"Tenemos un Gobierno que defiende lo que sucede en Venezuela o no lo condena. Claramente están demostrando que es un modelo que les parece razonable", se endureció Macri sobre la posición argentina.

Qué pasa en Nicaragua y por qué repudian al gobierno de Daniel Ortega

En esa línea, Macri afirmó que si fuera jefe de estado en este momento, "Hubiese hecho lo mismo que casi todos los países de la OEA con Nicaragua o los del Grupo de Lima con Venezuela, condenarlos".

Luego criticó a la cúpula del ejecutivo y deslizó que tienen una doble vara para juzgar hechos políticos. "El Gobierno de Alberto y Cristina hace la vista gorda con lo que no le conviene. No haber dicho nada de lo que pasó en Formosa o Santiago del Estero claramente es violar los derechos humanos", agregó el ex mandatario.

Vacunas y educación

Hoy por la mañana, la ministra de Salud Carla Vizzotti afirmó que el país ya contaba con 22.5 millones de dosis para continuar con el plan de vacunación. "El 32% de toda la población ha iniciado su esquema de vacunación", dijo la Ministra, quien además aseguró que "El 47% de los mayores de 20 años iniciaron su esquema de vacunación" y agregó que "Casi el 90% de las personas mayores de 60 años han iniciado el esquema de inmunización".

Manteniendo su postura crítica frente a la campaña de vacunación que desarrolla el ejecutivo nacional, Macri dijo que "Si hubiésemos vacunado como Chile tendríamos, por lo menos, 30 mil muertos menos".

Finalmente, el ex mandatario calificó como "muy irresponsable" las medidas adoptadas por el Frente de Todos respecto a las clases presenciales. "En términos de educación, tener tantos meses a los chicos fuera de clases es algo que no vamos a poder recuperar en, por lo menos, 10 años. Todo lo que se ha hecho fue muy irresponsable", concluyó uno de los líderes de la oposición.