Macri, entre polémicas por "la gripe" y un pedido para "evitar internas"

Entre la presentación de su libro, entrevistas en medios de comunicación y una cena con los radicales, Mauricio Macri retomó su agenda pública y política en Mendoza, una de las provincias donde logró ganar en 2019.

El ex presidente viajó con un grupo de colaboradores y dejó definiciones tanto a nivel pandemia como para la interna de Juntos por el Cambio.

Una de sus frases dejó polémica. En una entrevista a El Sol, tras ser consultado sobre su vacunación en Miami, respondió: “No soy de los que he creído, realmente, que esta gripe, un poco más grave, es algo (por lo) que uno tiene que estar sin dormir por esta situación, pero dije, en este caso, ‘liberemos una vacuna’”.

“Cumplí, no usé una vacuna de las que entraron a la Argentina, y no la hubiese usado. Yo lo que dije es: ‘En vez de que está por llegar mi turno, que son los mayores de 60, voy a aprovechar y me vacuno acá así libero una vacuna’”, expresó el ex presidente.

Ayer, en un mensaje en Twitter, salió a pedir disculpas por haber comparado al covid-19 con una gripe. “Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del Covid y el sufrimiento que ha causado”, afirmó. Y aclaró que su postura es que el virus no puede servir como “excusa” para que “el gobierno avance sobre libertades”.

Macri se había vacunado hace un par de meses cuando viajó a dar una charla en Estados Unidos.

“Pido perdón por

el error que cometí

al hablar de la

pandemia”, tuiteó anoche

El jueves, en la presentación de su libro Primer tiempo había expresado que él hubiera manejado mejor la pandemia. “Hubiese comprado todas las vacunas que había disponibles porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de cien millones de dólares, cómo no vas a comprar todas las vacunas. Sin prejuicios ideológicos, con absoluta transparencia y garantizando el mismo nivel de vacunación de los chilenos”.

En este marco, continuó: “Un técnico del Conicet dijo que si hubiésemos vacunado como los chilenos tendríamos 30 mil muertos menos. Y en adición a eso, la cantidad de días que no hubiéramos estado cerrados, provocando la destrucción de la salud psicológica, mental, física, económica de la población. El manejo de la pandemia ha sido una desgracia”.

Por otro lado, Macri también buscó mandar mensajes a la interna del frente opositor, pero en particular al PRO. Por ello pidió que se mantenga “unida, compacta y cerca de la gente”. “Para eso tenemos que minimizar las internas, para que sean sólo las necesarias y nos podamos concentrar en el objetivo de discutir si vamos a vivir en un sistema democrático republicano o en un modelo como el de los nicaragüenses o el de los venezolanos”, apuntó. En otra entrevista, esta vez con Los Andes, había solicitado: “No adelantemos el 2023 porque es un error. Me parece muy bien que tengamos muchos líderes con vocación de liderar, muchos con vocación a presidente. Pero hoy estamos discutiendo la libertad, la República. Es la elección más importante en 40 años”. Y cerró: “Hay que evitar las internas donde se pueda evitar, donde se pueda, acordar. Y que haya internas constructivas donde no se pueda acordar. Traten de conciliar”.

En rigor, no quiere saber nada con que Diego Santilli sea candidato en Provincia, así como prefiere que María Eugenia Vidal no enfrente a Patricia Bullrich en territorio porteño.

La noche del jueves cenó con Alfredo Cornejo, titular de la UCR, y el gobernador Rodolfo Suárez. Allí reiteró su deseo de que haya consenso en las listas y volvió a disparar de manera elíptica contra Larreta: dijo que se está “apurando” a jugar las cartas de 2023 en esta elección. Entre vino –Macri no lo probó – y bife, cambió elogios con Cornejo, a quien lo ve como candidato a senador.