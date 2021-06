Un abogado frenó una obra de Luis Brandoni por la presencia de Patricia Bullrich

Luego de que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitará los teatros con medidas sanitarias, el abogado y conductor Christian D'Alessandro contó que asistió a El Acompañamiento, la obra de Luis Brandoni en el Multieatro, y describió que Patricia Bullrich no respetó las medidas de cuidado.

"El sábado anterior fui a comprar la entrada, 1.800 pesos. Voy el sábado a la función de las nueve de la noche, me tocó la fila 2, butaca 8. Sanitizo mi lugar antes de sentarme, la empleada me dice que ya lo había hecho y le digo que es mi forma de cuidarme", narró D'Alessandro este lunes 21 de junio.

En Duro de Callar, ciclo que conduce Tomás Méndez por Radio Del Plata, el abogado aseveró que previo al comienzo de la obra, los acomodadores del teatro explicaron cuales eran las medidas sanitarias que había que realizar para respetar el protocolo. Luego, agregó, una pareja fue sentada en otra fila para poder cumplir con el aforo.

“Los pusieron justo detrás mío, que es un lugar que no se debe utilizar, porque el aforo debe ser del 30 por ciento, el hombre se sienta atrás mío y la mujer al lado de él. Yo me puse incómodo, inquieto porque no me gustaba la situación y no podía decirlo”, explicó D'Alessandro.

La situación de tensión explotó cuando el propio abogado paró la obra. “La acomodadora no me da bola y cuando veo que nadie reaccionaba, paro la obra. Discúlpenme, estaba incomodo, pido que saquen a esta persona de atrás y no la sacan", contó el abogado.

A continuación, "Brandoni corta la función, mira y me doy cuenta que la mujer que estaba atrás mío era Patricia Bullrich, no la había visto antes. Brandoni se enoja y me dice que me devuelvan la plata, y yo digo que no”, relató D´Alessandro.

“Que encima Brandoni me diga que si no me gustaba me daban la plata no me gustó, porque el aforo estaba. Yo me cuido y cuido a mis viejos, me aplicaron las dos vacunas y a mis viejos también, entonces respire, sino no salgo ni a la puerta", sostuvo el letrado.

En ese marco, D'Alessandro explicó que el tema no es personal con Bullrich y que el espacio del teatro podía sostener los protocolos. Sobre esto, aseguró que "en las filas había lugar para que no se molestara al resto”.

La foto de Patricia Bullrich tras la obra de Luis Brandoni

Luego de aquel acto, la propia presidenta del PRO confirmó que estaba en la obra y que además había otros integrantes de Juntos por el Cambio como el diputado nacional Fernando Iglesias, Facundo Suárez Lastra, Hernán Lombardi y Maximiliano Guerra.

Luego del parate, el espectáculo siguió. “Al final me fui parando porque el protocolo dice que se sale por fila, me paro y ella le dice al hombre que estaba con ella ‘no te levantes Guillermo, que hay un protocolo a seguir’, entonces la situación fue incómoda, me avergonzó, quiero desfrutar una obra, pagué 1800 pesos e iba con ganas", finalizó D´Alessandro sobre el momento que vivió.

PERFIL intentó comunicarse con el entorno de Patricia Bullrich y no tuvo respuesta hasta el cierre de esta nota.

