El diputado de Juntos por el Cambio Fernando Iglesias y el legislador porteño de Unidad Ciudadana Leandro Santoro protagonizaron un duro cruce por el plan de vacunación contra el coronavirus y la gestión de la pandemia que lleva adelante el Gobierno. “Este Gobierno no puede mostrar un solo logro", acusó Iglesias.

Santoro elogió el avance de la vacunación contra el Covid-19 en el programa A Dos Voces por TN, mientras que Iglesias cuestionó los dichos del oficialismo y lo acusó de "echarle la culpa de todo a la oposición".

“Santoro tira 800 ejes, y dice una cosa errada atrás de la otra. Primero digamos la verdad: estos muchachos eran los que venían a arreglar todo y Alberto (Fernández) había dicho que no iba a perder un minuto hablando del pasado. Pero no hay día en que no se dediquen a criticar y echarle la culpa de todo a la oposición, a tal punto de ridículo que nos echan la culpa del desastre sanitario que armaron”.

Fue en ese contexto que el diputado opositor insistió: “Este Gobierno no puede mostrar un solo logro, ni en lo sanitario, ni en lo económico ni en lo institucional. Nada, hicieron un desastre", lanzó.

"Ustedes como Gobierno eran los responsables de conseguir las vacunas, y de hacer una ley que tuviera algo que ver con los que nos tenían que proveer de vacunas y fueron ustedes los que a último momento metieron sospechosamente la palabra ‘negligencia’. Nosotros votamos la ley que nos pidieron ustedes para facilitarles la posibilidad de conseguir vacunas. La verdad es que esto fue una perversión del Gobierno, y en el medio de todo esto se afanaron las vacunas”, acusó Iglesias.

En contrapartida, Santoro dijo que "Iglesias está culposo de haber votado esa ley, porque esa ley pasó por las comisiones de Diputados y Senadores, nadie hizo ninguna objeción, se votó y es una ley que nos sirve para negociar no solo con Pfizer sino también con todos los otros laboratorios que sí aceptaron”.

La polémica con Pfizer

“Es mentira lo que dice Iglesias de que Pfizer está cumpliendo al 100% con la entrega de vacunas", disparó Santoro en medio de un acalorado debate y dio las estimaciones de entrega de dosis en el mundo.

"A Brasil le ha cumplido al 2%, a Australia y Perú al 13%, a Japón al 15%, a Ecuador al 18% y a Estados Unidos al 65%. Pero algunos de ustedes dijeron que nunca hubieran negociado ni con los chinos ni con los rusos, e incluso dijeron que la vacuna rusa era veneno y vos te reíste de esa vacuna diciendo ‘que se la pongan los que votaron al 48 por ciento’", indicó el legislador porteño.

Santoro le preguntó a Iglesias sobre la polémica de las vacunas de Pfizer: “¿A vos te parece que este gobierno quiere bloquear vacunas? ¿Cuál sería el interés? ¿La coima?”, cuestionó y lo acusó de asegurar que la Argentina es el peor país del mundo.

El diputado de Juntos por el Cambio retrucó: “Yo no dije que somos el peor país del mundo, pero sí dije que ustedes son el peor gobierno de la historia, son un desastre”.

“Se jugaron al negocio con AstraZeneca porque tenían el socio local que era Sigman, y por eso rechazaron las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson", respondió Iglesias y cerró: "El Gobierno debió haber negociado con todos y no jugarse a un solo caballo del comisario que fue AstraZeneca y le falló. Ése fue el problema, no testearon el año pasado, no compraron vacunas en este y por eso estamos donde estamos”.