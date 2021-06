Críticas de Fernando Iglesias a Eduardo Duhalde por justificar su vacunación VIP

Envuelto en el escándalo del Vacunatorio VIP, el ex presidente Eduardo Duhalde justificó este jueves 3 de junio su vacunación contra el coronavirus en febrero de forma irregular, contó detalles del proceso y apuntó a los "antivacunas". Sus dichos no fueron bien recibidos por el diputado nacional del PRO, Fernando Iglesias, quien lo criticó en redes sociales.

Entrevistado por el canal LN+, el ex gobernador bonaerense comenzó su explicación de por qué se vio envuelto en la Vacunación VIP: "En Estados Unidos se la dan a los ex presidentes, se la dieron a (Bill) Clinton, a (Barack) Obama. En ese momento los antivacunas eran muy fuertes. En diciembre me dicen '¿te podés dar una vacuna con Cristina?'. Yo les dije que no tenía ningún inconveniente. 'Tenemos una para el riojano (Carlos Menem) que falleció pobrecito y tenemos otra para Adolfo (Rodríguez Saá) pero Adolfo lo resolvió en su provincia".

"Pero les dije, yo me voy a dar la vacuna, pero jamás me voy a dar una vacuna antes que se la den a Chiche que tenemos tres años de diferencia. Chiche dice que soy antiguo, yo no soy antiguo, jamás me daría una vacuna si no se la da mi mujer", expresó Eduardo Duhalde.

En esa línea, contó que la idea que le propusieron desde el Gobierno era realizar una foto conjunto con los ex presidentes, incluidos la actual vicepresidenta Cristina Kirchner: "Era una foto conjunta. Yo no tenía inconveniente, pero puse como condición que también vacunaran a Chiche. Por ejemplo, le dieron la vacuna a Massa y para mí está bien. Pero yo no creo que Massa se haya dado la vacuna sin hacer que se la den también a su esposa, si no hizo eso estaría muy mal".

El video de la entrevista fue compartido en Twitter por Fernando Iglesias quien apuntó contra el ex mandatario nacional por su explicación: "El compañero Duhalde nos explica que la culpa de que se haya vacunado junto con la señora antes que el personal de salud es de los anti vacunas de la oposición. Y no se anima a nombrar a Ménem, que lo puso de gobernador de la Provincia y vicepresidente. El riojano, dice #PJasco".

El compañero Duhalde nos explica que la culpa de que se haya vacunado junto con la señora antes que el personal de salud es de los anti vacunas de la oposición. Y no se anima a nombrar a Ménem, que lo puso de gobernador de la Provincia y vicepresidente. El riojano, dice #PJasco pic.twitter.com/r6IqRnhVcL — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 3, 2021

En su explicación, Duhalde continuó: "La vacuna que me dieron a mi se la dieron a 2 millones de argentinos. Vacunaron a mis hijas y lo explicó Carla Vizzotti; yo no quería que se la apliquen, ni quería la vacuna rusa".

"Espero que lleguen rápido las vacunas. Estaban vacunando a mayores de 80 y a ex presidentes. Fue una decisión que tomó el gobierno. A mí no me puede llamar la justicia, y si me llama no voy a ir. Yo no pedí que vinieran a darme la vacuna. Me llamó por teléfono un ex secretario mío diciéndome que en 2 horas me venían a vacunar y a él también. Yo hice lo que me pidieron que hiciera", concluyó.

ED / DS