La oposición no bajó "la obsesión por Pfizer" y salió a responderle a Carla Vizzotti

Apenas finalizó la conferencia de prensa de la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, en la que pidió a "los arcos políticos que bajen la obsesión que tienen con Pfizer porque en el medio está la gente", las primeras repercusiones de la oposición no tardaron en aparecer.

Uno de los primeros fue el diputado Nacional Fernando iglesias (JxC), quien en su cuenta de Twitter posteó: “Miente el director del Fondo Covax para América Latina; miente Bullrich; miente la oposición y miente Pfizer. Los que dicen la verdad son el ministro que armó el Vacunatorio VIP y el Presidente que iba aumentarles 20% el primer día a los jubilados”.

Mientras que su par, Waldo Wolf (JxC) titulò que “Pfizer comunica oficialmente “Argentina redujo significativamente el número de dosis ofrecidas originalmente por la empresa” director Covax dice qué “desistieron de adquirir vacunas. GGG insulta, Vizzotti les dice mentirosos y @SantiCafiero hace 307 días no viene a Diputados”.

Por su parte, la diputada Nacional de Juntos por el Cambio y ex ministra de Salud de Mendoza, Claudia Najul, habló con María Laura Santillán en “La mañana de CNN” por CNN Radio y aseguró que "el director de Covax dijo claramente que Argentina no quería recibir la vacuna Pfizer" y agregó que "lo tiene que explicar Vizzotti no Covax".

Najul también afirmó que “la tensión se baja explicando, siendo claros y transparentes y explicando a la población. Ha hablado Vizzotti, pero la verdad es que la cronología de la relación del Gobierno con Pfizer parece una película dramática”.

En este sentido, la diputada mendocina aseguró que “cuando estuvo la remesa dentro de Covax de Pfizer se le preguntó a la Argentina y la Argentina dijo que no”. Más adelante, y en su charla con María Laura Santillán señaló que “hicimos un pedido de informe a partir de lo que sucedió y no tuvimos respuesta”.

Durante el reportaje, Najul también afirmó que las autoridades nacionales “deben dar explicaciones con una desventaja: ya perdieron credibilidad por el mal manejo de la pandemia, los vacunados VIP y la compra de vacunas. Prometieron vacunas para diciembre y nos dijeron de todo. Que venían por los glaciares hasta que la ley no les satisfacía”, completó.

Por último, Najul aseguró que ahora “no podemos cerrarnos a uno o dos contratos que encima se atrasaron como en el caso de AstraZeneca y recién ahora estamos recibiendo vacunas. Hasta pagamos por adelantado gran parte de ese contrato. Hay que abrir todas las negociaciones e ir viendo lo que va llegando”.

CC/FL