Eduardo Duhalde: "Hablé con Patricia Bullrich y me dijo que hay que empezar a conversar"

Eduardo Duhalde afirmó que se comunicó con la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y sostuvo que mantuvieron contacto para "empezar a conversar". Además, el expresidente confesó que mantiene conversaciones directas con el presidente, Alberto Fernández, a quien había diagnosticado de "no estar bien" el fin de semana.

El exgobernador de la Provincia de Buenos Aires se viene mostrando activo desde hace semanas en los medios y con frases polémicas. En esa línea, según consignó la agencia Noticias Argentinas, Eduardo Duhalde mantuvo un intercambio con la referente de la oposición, Patricia Bullrich, posible candidata de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

"Hablé con Patricia Bullrich, hace mucho no lo hacía y me dijo que hay que empezar a conversar. Sin diálogo no hay posibilidades", aseveró Eduardo Duhalde este lunes 21 de junio entrevistado por Tomás Méndez en Duro de Callar (Radio Del Plata).

"Todo es una agresión permanente y así no se puede", explicó Eduardo Duhalde, quien habló al principio de llevar adelante un Pacto de la Moncloa a la argentina para poder atravesar esta pandemia y la situación social, económica y política.

"El que quiere el encuentro de los argentinos, debe criticar a las políticas pero no a las personas. Si no nos juntamos los argentinos, por lo menos tenemos que buscar el consenso en algunas cuestiones", manifestó el exmandatario..

En línea con su diálogo con Bullrich, Duhalde expresó que habló "con toda la oposición" pero no "con Macri", y caracterizó al pensamiento del ex presidente como "sorprendente".

Sobre la diatriba discursiva entre oficialismo y oposición, que se expresa con alto voltaje, desmentidas y descalificaciones, Duhalde explicó que no sólo es impulsada por Juntos por el Cambio, sino que también el Frente de Todos alimenta la pelea.

"El Gobierno tiene la misma actitud de pelear, de agredir. El que gana gobierna y el que pierde, no quiere que ese gobierne", manifestó el ex jefe de estado.

Eduardo Duhalde: "Estoy en contacto desde el primer día con Alberto Fernández"

Eduardo Duhalde manifestó durante este fin de semana que se había comunicado con Alberto Fernández a las 2 de la madrugada y este le había respondido. El exmandatario, que ya causó polémica con declaraciones sobre el actual del jefe de Estado, puso esa anécdota como ejemplo sobre su supuesto mal momento actual.

"Yo no quiero decirlo una vez más, pero me van a entender, Alberto no está bien. Los presidentes cuando están en una situación crítica tienen impactos psicológicos todos los días y no hay ser humano que aguante eso sin tener una ayuda y él no la tiene, él no la quiere", sostuvo este fin de semana el ex presidente.

En esa línea, Duhalde sostuvo este lunes que mantiene una comunicación desde el primer día con el actual jefe de estado. "Estoy en contacto desde el primer día con Alberto Fernández", dijo.

Por último, el dirigente peronista expresó que todos los espacios políticos están de acuerdo en que el país debe desarrollar su agenda de producción. "Acá es un país desordenado y descontrolado", sostuvo Duhalde.

"Vienen a pescar a nuestros mares de 14 mil kilómetros, el 57% de la Cordillera es nuestra y Chile saca muchísimos dólares más. Sin orden ni control no funciona ni un local, ni una familia, menos un país", concluyó.

