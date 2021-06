Morales: "La elección me hizo pensar que puede haber un radical candidato a presidente en 2023"

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, afirmó este lunes 28 de junio que la contundente victoria en las elecciones de la provincia lo hicieron "pensar que puede haber un radical como candidato a presidente" en 2023.

"Lo de ayer me hizo pensar, Facundo Manes y Martín Lousteau son potenciales candidatos a presidente, y sería un honor acompañarlos si así fuera; me hizo pensar que puede haber un radical como candidato a presidente", resaltó el mandatario jujeño, luego del triunfo en su distrito por casi 30 puntos por sobre el kirchnerismo.

Morales destacó que "el radicalismo tiene territorio y capacidad de gobernar, para lograr acuerdos".

Amplia victoria en las urnas

El Frente Cambia Jujuy, que encabeza el gobernador Gerardo Morales, obtuvo una holgada victoria en las elecciones legislativas provinciales, sacándole una amplia ventaja de 28,24 puntos al kirchnerismo, lo que le sirvió para validar su gestión.

Elecciones en Jujuy: el oficialismo de Gerardo Morales se alza con la victoria

Con el 98,34% de las mesas escrutadas, el oficialismo local sacó el 41,69%, seguido por el Frente de Todos, que alcanzó el 13,45%.

En tanto, en tercer lugar se ubicaba el Frente de Izquierda con el 7,53% de los votos, y en cuarto puesto Primero Jujuy con el 7,22%. "Este resultado ratifica la confianza de jujeños y jujeñas en nuestro gobierno", sostuvo Morales, al analizar el resultado.

Así se expresó en las primeras horas de hoy ante la tendencia irreversible que mostraba el escrutinio provisorio, en compañía de su señora esposa, Tulia Snopek; de Omar Gutiérrez, Gabriela Burgos, Alberto "Piqui" Bernis y Gisel Bravo, diputados provinciales electos; del intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl "Chuli" Jorge; del referentes nacionales de la UCR, Martín Lousteau, Maximiliano Abad, José Cano y Josefina Mendoza; y del dirigente nacional Facundo Manes; entre otros referentes de las fuerzas políticas nucleadas en Cambia Jujuy.

Críticas a "Lilita" Carrió y la interna de JxC

En declaraciones radiales, el gobernador también respondió las críticas a Manes de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y dijo que debe "bajar un cambio".

"‘Lilita’ tiene que bajar un cambio con ser tan agresiva. La semana pasada elogió a Manes y ahora no le gusta. Ella quiere ser prenda de unidad y la primera candidata en la provincia de Buenos Aires, creo que es una promesa que le hizo el PRO y no le cumplió, pero que no se la agarre con nosotros. Que se quede tranquila y se relaje un poco. Ella es muy oscilante", advirtió el radical.

Carrió, sobre la interna en Juntos por el Cambio: "Algunos quieren llegar en helicóptero a la Casa Rosada"

"Yo creo que en la provincia de Buenos Aires va a haber interna. Cambiemos se formó de una interna, no hay que cortarse las venas por eso, yo tengo la idea de que el radicalismo conforme un espacio que hable con distintos sectores, como Margarita Stolbizer, Emilio Monzó, con distintos dirigentes para consolidar una alternativa en la provincia de Buenos Aires y que pueda arribar a un consenso con el PRO", analizó Morales.

Ayer, la ex diputada sorprendió con duras críticas al neurocientífico Facundo Manes y abrió un nuevo frente de conflicto en Juntos por el Cambio, en medio de la pelea interna del PRO por las candidaturas de Ciudad y Buenos Aires. Carrió puso en duda que Manes, quien podría ser el precandidato de la UCR en Buenos Aires, quiera la "unidad" del frente opositor, y lo acusó de aceptar la postulación para ser "presidente en dos años".

Elecciones en Jujuy: con frío, lluvia y protocolos, la asistencia a votar fue del 65%

"Hay que ver si Manes quiere la unidad", advirtió la ex legisladora nacional, y dijo que el neurocientífico quiere "ingresar a la política para llegar a la presidencia en dos años".

En declaraciones al canal TN, enfatizó: "Quiere llegar en helicóptero a la Casa Rosada con una especie de mesianismo que no es cristiano". "Voy a hablar de Manes, que es un buen chico...parece, yo no sé. Una cosa es ser neurocientífico y otra es tener cultura", recalcó la líder de la CC, que también analizó que "ir a una interna garantiza una lucha funcional al kirchnerismo".

"Hay gente que quiere llegar a la Casa Rosada en helicóptero, gente que sin conocer la política quieren llegar a la Casa Rosada como una cuestión religiosa. Quieren que todos nos pongamos a disposición de ellos", analizó Carrió.

En ese marco, lanzó una advertencia a sus socios de Juntos por el Cambio: "Si hay lucha, no voy a estar. No cuenten conmigo". "Para mi es un sacrificio volver, pero si es por la unidad, voy a ir", consideró sobre su posible candidatura a diputada nacional en Buenos Aires.

Facundo Manes se probó el traje de candidato en una actividad con Martín Lousteau

Mensajes de Lousteau y Manes a Morales

Lousteau, a su turno, felicitó a los candidatos de Cambia Jujuy "por esta elección histórica que marca el camino de un radicalismo con vocación de gestionar para transformar la realidad, como en Mendoza y Corrientes".

"Queremos que así sea en todo el país, para ello construir un radicalismo más potente", manifestó el senador, y añadió que "tenemos que hacer un Juntos por el Cambio más grande para derrotar al populismo".

Manes, en tanto, felicitó a Morales por el triunfo electoral y destacó: "En tiempos difíciles y oscuros que nos demandan estar juntos para levantarnos, debemos aprender del ejemplo del Gobernador de Jujuy que gestiona con éxito, transformando una provincia a partir de un modelo que debe ser extendido a todo el país".

"Necesitamos líderes como Gerardo Morales que nos unan y nos alejen del miedo que paraliza", puntualizó.

