Carrió sobre la interna en Juntos por el Cambio: "Si hay lucha, no voy a estar"

La presidenta de la Coalición Cívica ARI, Elisa Carrió, se pronunció este domingo respecto de la interna en Juntos por el Cambio al momento de seleccionar candidatos electorales y anticipó que "si hay luchas" dentro del espacio político, "no voy a estar".

“Si hay lucha, yo no voy a estar. Si hay internas, no estoy. Yo a esa lucha fratricida no voy”, insistió Carrió en declaraciones a Todo Noticias. Indicó a continuación que tanto Horacio Rodríguez Larreta como Mauricio Macri "lo saben hace tiempo".

Remarcó también que “la única manera de que no haya internas" dentro de JxC "es utilizar una figura que mida muy bien y no tenga interés en el 2023". "Para mí sería un sacrificio volver, pero lo haría por la unidad de la Argentina", agregó.

Carrió detalló que el armado de listas para las elecciones, ya sean legislativas o generales, "es la etapa más miserable de la vida política en todos los partidos" ya que todas las personas "se desconocen entre ellas en pos de favorecer ciertos intereses”.

Con la intención de alcanzar el consenso, anticipó que es necesario "el renunciamiento de algunas personas". "No se le puede pedir más a las personas que ya dieron todo, por ejemplo a María Eugenia Vidal que estuvo en Provincia”, dijo.

“Yo creo que vamos a llegar a un acuerdo muy amplio en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó la presidenta de la Coalición Cívica ARI. Sobre posibles candidatos de su agrado, puntualizó: "(Diego) Santilli hoy mide muy bien para el conurbano bonaerense".

Elisa Carrió pidió unidad en Juntos por el Cambio y dejó un mensaje al PRO

“Pero uno no sabe quién va a ser gobernante. Puede serlo también Jorge Macri", agregó. "O también este muchacho que quiere ingresar a la política para acceder a la presidencia en dos años”, expresó en relación a Facundo Manes.

En relación al neurocientífico, dijo: “Yo hablé con Facundo. Se que quiere ser presidente pero a la vez busca que todos nos pongamos a su disposición. Yo quiero la unidad”, y concluyó: "No importa qué pase, hoy la unidad está garantizada”.

JFG