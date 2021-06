Más cerca de la unidad y de acordar, pero aún sin ceder en los nombres de las listas de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires. Ayer por la mañana Mauricio Macri recibió en su casona de Acassusso a Horacio Rodríguez Larreta con el fin de apaciguar las internas que vienen dinamitando el futuro de las listas de la oposición. El resultado: una conversación a fondo sobre sus apetencias de colocar a sus referentes al frente de las boletas bonaerenses y porteña. Pero ninguno cedió nada aún.

Por un lado, el ex presidente viene animando a Patricia Bullrich y Jorge Macri (intendente de Vicente López) por la Ciudad y la Provincia; por el otro el jefe comunal insiste con una candidatura porteña de María Eugenia Vidal y con Diego Santilli para el territorio bonaerense como opciones.

Según una encuesta, Mauricio Macri es el líder de la oposición pero debería serlo Horacio Rodríguez Larreta

En ese marco, la tensión interna llevó al malestar de los aliados, desde la UCR hasta Elisa Carrió, y obligó a los principales jugadores del PRO a comenzar una serie de reuniones para intentar repensar el futuro. Un dato ya dan por descontado: en la Provincia habrá unas PASO con la UCR y sus aliados.

Macri recibió a Santilli, quien le blanqueó su intención de ir por la Provincia

En ese marco, Larreta llegó cerca de las 8.30 para desayunar con Macri, quien recibe a las visitas en una biblioteca-oficina que se ubica en la entrada de la casona. Allí hablaron por casi dos horas: desde el PRO nacional, pasando por las candidaturas.

“Estamos muy cerca de un acuerdo con Mauricio”, destacaron cerca de Larreta. Por su lado, cerca del ex jefe de Estado explicaron que “Horacio comenzó a ceder”. Las fuentes de ambos lados afirman que están más cerca que hace dos semanas. Pero aún no hay acuerdo.

El ex presidente sigue pensando que Vidal no debería encabezar la boleta de diputados nacionales por la Ciudad. Es más: aunque, resignado, sigue creyendo que la ex gobernadora debería ser candidata en Provincia. Ya sabe que no ocurrirá.

Por su lado, el jefe de Gobierno cree que la boleta porteña tiene que ser potestad del jefe del distrito, como ocurre en los municipios gobernados por Juntos por el Cambio. “¿Alguien se imagina a Macri imponiéndole un candidato a Gerardo Morales en Jujuy?”, argumentan en el larretismo.

En ese marco, Macri cree que Bullrich es la mejor candidata y hasta dice que “se lo ganó”. No tiene fecha aún de un encuentro con Vidal, aunque sería en los próximos días. La ex gobernadora no está convencida de ser candidata. Solo lo haría si fuera en una lista de unidad, y ni siquiera está convencida aún. De hecho, no quiere saber nada con una interna . Sus colaboradores la animan y miran el organigrama de la Ciudad para cerrar el acuerdo. Y, sobre todo, Larreta la quiere compitiendo como figura estelar.

Empezó la danza de nombres para las listas de Juntos por el Cambio

Por ello en el desayuno habrían hablado de listas de unidad que incluyan a todos los actores. Una idea que rondó los despachos oficiales es que la ex ministra de Seguridad vaya tercera en la boleta y que tenga libertad de armar su propia campaña. Desde Uspallata intentan bajarle el tono a la disputa: “Valoramos el rol de Patricia y hasta la vemos presidenciable en 2023”.

Ahora bien, si fueran a internas, los vidalistas ya le mandaron a decir a Bullrich que, de ganar Vidal, irían también por la presidencia del partido PRO. Aunque tiene mandato por cuatro años como autoridad partidaria, el segundo de la ex ministra es Eduardo Macchiavelli, un hombre del riñón de Larreta.

En el desayuno también se habló de la Provincia. Allí el ex presidente está dispuesto a que su primo Jorge decline su apetencia de ser la cabeza de la boleta a diputado nacional. Macri ya no critica tanto a Santilli, en especial luego de una cumbre a solas en su casa con el vicejefe porteño, quien le manifestó su deseo de jugar en territorio bonaerense. Fue hace un mes y medio. “Al final alguien me dice la verdad”, le confesó al “Colorado”.

De todas maneras, viene expresando que Larreta “se está apurando”. De hecho, su frase de cabecera por estos días es que “no hay que anticipar el 2023 en el 2021”. Un misil verbal al jefe de Gobierno.

Con todo, ya tras la reunión del miércoles de la mesa nacional de JxC, Larreta le envió un mensaje de concordia al ex presidente. Y ambos le escribieron a Bullrich, tras su faltazo. La ex ministra tenía el cumpleaños de uno de sus nietos. Pero también estaba muy enojada. En particular porque sintió que, cuando Macri habló de “bajar los egos”, se refería a ella.

Ese mismo día el ex jefe de Estado habló con Carrió. Hacía tiempo que no hablaban en términos tan cordiales. Hicieron chistes y coincidieron en que la unidad era el valor a sostener. Lilita venía en un acuerdo con Larreta y Vidal, pero hace diez días sintió que le habían faltado a la verdad sobre la chance de que encabece la boleta. De esto habló con Jorge Macri la semana pasada.

A todo esto, las dos fotos de esta semana de un grupo de intendentes, sin el de Vicente López, con Larreta, Santilli y Cristian Ritondo sacudieron las internas. Macri se mostró desconcertado: “Yo compré el discurso del grupo Dorrego (que armaron los intendentes) y la idea que el candidato tenía que ser alguien de la Provincia. Pero ese día les dije, después no vayan a cerrar de uno y al final pasó eso”, rezongó en estos días.

Larreta con intendentes de Juntos por el Cambio, sin Jorge Macri. La foto de la semana en el PRO.

De todas formas, desde sus oficinas en el tercer piso de Avenida Libertador al 2700, en Olivos, procura escuchar a todos. Está obsesionado con no lastimar a JxC pero, a la vez, busca imponer algunos nombres de su cosecha: Hernán Lombardi, en Provincia, y Darío Nieto, su secretario privado, en la Ciudad. Larreta no veta a ninguno pero tiene sus preferidos.

Con todo, el ex presidente se ocupa de no hablar mal de Larreta. Y es mutuo. Los dos repiten la idea de unidad como clave. Y, aunque la disputa final es por 2023, prefieren que en 2021 haya un acuerdo que les permita agrandar los bloques parlamentarios.

Plenario de la Coalición Cívica

Mientras se terminan de dirimir las candidaturas, incluso la de Elisa Carrió, la Coalición Cívica realizará este sábado un plenario con sus principales figuras con la idea de dar “un fuerte mensaje de unidad del espacio opositor hacia su dirigencia y a sus socios de Juntos por el Cambio”, según informó el partido en un comunicado.

El Plenario Federal, convocado por el presidente del partido, el diputado nacional Maximiliano Ferraro y la titular de la Asamblea nacional, la diputada provincial Maricel Etchecoin, será en el barrio porteño de Parque Patricios con una modalidad presencial y virtual por el covid-19.

“Respecto de las próximas PASO, las autoridades partidarias enviarán un primer mandato a su dirigencia y a sus socios de JxC para maximizar todos los esfuerzos con el objetivo de afianzar la unidad en cada territorio”, explicaron en la CC. Del plenario participarán la Mesa Ejecutiva Nacional, el bloque de diputados nacionales, legisladores provinciales, presidentes de cada distrito e interventores de distrito, informaron fuentes partidarias.