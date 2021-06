Explotó Jorge Macri: Habló de "papelón" y "cachivache" por la interna del PRO

“Estamos en el límite de hacer un papelón”. "Pone en riesgo que nos presentemos como un cachivache". Jorge Macri no se guardó nada a la hora de referirse a la interna que hay en PRO bonaerense.

El intendente de Vicente López salió al cruce del desembarco del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en Tres de Febrero donde se mostró junto a intendentes y Diego Santilli, a quien busca instalar como primer candidato a diputado nacional. El mensaje era claro. Hacerle saber a Jorge Macri que ya no tiene el apoyo del resto de los jefes comunales para ser el jefe político en el conurbano.

Tras esa foto, Jorge Macri habló este jueves 24 de junio con Mejor País del Mundo, por Radio con Vos: “Se ha generado un desorden que pone en riesgo que nos presentemos como un cachivache de cara a la sociedad, estamos en el límite de hacer un papelón. Esta sensación de los políticos ‘peleándose por el queso’ no me hace sentir cómodo. Yo quiero un escenario distinto, pero hace falta que todos quieran los mismo”, consideró.

Además, el jefe comunal bonaerense opinó sobre la foto: “Pensar que la historia y representación de un partido se resume a una foto que parece montada para una película de ciencia ficción me parece medio escaso. No es un problema de nombre, no es un tema de Jorge Macri”.

Si bien el intendente de Vicente López confía en que haya un entendimiento antes del cierre de las listas, reconoció que la búsqueda de unidad está “complicada”. “Yo conozco mucho la provincia de Buenos Aires porque hace mucho que la recorro y sé lo difícil que es obligar a todo el mundo a ir a una interna, a una PASO", expresó.

"Hay un montón de militantes nuestros y ciudadanos que están esperando que les demos una propuesta más o menos ordenada, pero dicen que hacen falta dos para bailar el tango, y si el otro no quiere es difícil”, señaló Macri.

Sucede además que la UCR avisó que irá con Facundo Manes y la Coalición Cívica amenaza con jugar con Elisa Carrió. Ante tanta oferta, el temor dentro del PRO es perder la interna, lo que sería un gravísimo error de cara al 2023. “Hay muchos a los que evidentemente la propuesta de Santilli no los aglutina, más allá de las fotos y de algunos intendentes. Todo eso termina siendo una expresión exclusivamente de un sector del Pro. La irrupción de un candidato de afuera hace que la coalición levante la mano y diga ‘yo también’”.

La unidad dentro del PRO por ahora parece complicada. Sobre todo porque ni Macri ni Larreta quieren dar el brazo a torcer. Si bien hay quienes confían en una paz momentánea para acordar candidatos en CABA y la provincia, por ahora los mensajes van en otra sintonía y todo hace prevé que el partido que fundara Mauricio Macri tendrá las internas más importantes desde su creación.

