Jorge Macri contra Santilli: "No está bien abandonar los cargos en medio de una pandemia"

En plena campaña electoral de cara a las legislativas, la interna de Juntos por el Cambio sigue dando que hablar luego de que Jorge Macri se manifestara en contra de una posible candidatura del vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, para el cargo de gobernador de Buenos Aires. Además, opinó que "no está bien abandonar los cargos en medio de una pandemia".

"El espacio político debería resolverse con quienes no tengan cargos, no está bien abandonar el puesto en medio de una pandemia", señaló el intendente de Vicente López, Jorge Macri, en diálogo con Radio Rivadavia, tras ser consultado acerca de los afiches que se vieron en La Nación TV que muestran a Diego Santilli como candidato.

En este sentido, el intendente bonaerense dijo que "no le gusta" que Santilli, que es vicejefe de Gobierno porteño, sea candidato para la provincia de Buenos Aires. "No me gusta como no me gustaría que yo tenga que dirimir una PASO con él porque también tengo un cargo. Tenemos figuras suficientes que no tienen cargo y pueden representarnos bien", opinó.

Bullrich y Jorge Macri cruzaron a Vidal y Santilli por candidaturas

Consultado acerca de los posibles candidatos para Buenos Aires, "la madre de todas las batallas", Macri aseguró que le gustaría que María Eugenia Vidal vuelva a competir por la gobernación, a pesar de que se especula con que la exmandataria bonaerense se presente como candidata en la Ciudad de Buenos Aires. "Ella no quiere hacerlo y es su decisión personal", afirmó el intendente al respecto.

Además, Jorge Macri dijo que aún es temprano para dar candidaturas, pero que existen varios referentes de Juntos por el Cambio que pueden representar a Buenos Aires, como el ex funcionario de la gestión macrista Hernán Lombardi y los exintendentes Joaquín de la Torre, de San Miguel, Nicolás Ducote, de Pilar, o Ramiro Tagliaferro, de Morón.

cd / ds