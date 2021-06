Bullrich y Jorge Macri cruzaron a Vidal y Santilli por candidaturas

En un día dos frases que sacudieron la interna del PRO. Dos de sus figuras, que quieren ser candidatos en Ciudad y Provincia, salieron a cruzar a sus presuntos competidores y volvieron a complicar el armado de Juntos por el Cambio. Detrás de los cruces verbales existe una pelea de fondo entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, quienes hoy no coinciden en las estrategias políticas. Entre ellos se dirime el liderazgo del frente opositor, el armado de las listas y quiénes deberían ir a una PASO o no.

Caso 1. “No nos ayuda que (María Eugenia) Vidal compita en la Capital Federal”, planteó Patricia Bullrich en Radio La Red, y reabrió la grieta con Larreta, quien le ofreció a la ex gobernadora que sea candidata porteña si se mantiene firme en no cruzar la General Paz nuevamente.

En rigor, la presidenta del PRO blanqueó lo que viene diciendo en privado: que Vidal debería ya haber decidido y que, en todo caso, lo ideal para la oposición sería que juegue en territorio bonaerense. Ante la indefinición de la ex gobernadora, Bullrich viene incrementando su presión. La ex mandataria bonaerense evaluó que alguno de sus colaboradores le responda. Decidió no confrontar, una vez más.

Sin embargo, el jefe de Gobierno porteño ya le ofreció a Vidal que, si lo desea, puede encabezar la boleta de diputados nacionales por la Ciudad. Ella no tiene intenciones de competir en una PASO con la ex ministra de Seguridad y tampoco la entusiasma ir al Congreso. Los “larretistas” aseguran que, con el aparato oficialista porteño, Vidal puede ganar esa interna.

“Santilli no tiene

domicilio en la

Provincia. No

se por qué lo

naturalizamos.”

Por su lado, el propio Macri ya le dejó claro que su deseo es que vuelva a competir en la Provincia. La cuestión no está saldada: si la ex gobernadora no fuera candidata, Larreta aún no tiene en claro a quién postular. Dos de sus ministros preferidos, Soledad Acuña (Educación) y Fernán Quirós (Salud) por ahora están descartados.

Caso 2. “Si yo dijera que quiero ser candidato en la Ciudad ¿Qué dirían ustedes? Diego Santilli no tiene domicilio en la provincia. No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho”, dijo Jorge Macri en A24.

Pocos dirigentes tienen tanta cercanía con el ex presidente como su primo, quien por estas horas libra una batalla mediática e interna para evitar que Santilli llegue a la boleta nacional. Esta vez al intendente de Vicente López, a diferencia de otras veces, lo ven más decidido que nunca a ser candidato. Pero no quiere que el “colorado” pise el Conurbano. Y tampoco quiere que Emilio Monzó vaya a una PASO. ¿Está al tanto que Larreta le expresó a Monzó que lo quiere en una primaria?

De todos modos, el primo del ex presidente arrastró a parte del armado de los intendentes. Algunos ya se hartaron: vienen pidiendo “paz” y se encontraron con guerra de todos lados. Uno de ellos es Néstor Grindetti, de Lanús, quien además de ser armador de la Tercera Sección Electoral, se tuvo que anoticiar de los movimientos poco claros del chef Martiniano Molina, ex alcalde de Quilmes.