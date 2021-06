María Eugenia Vidal: "Macri me pidió que fuera candidata en la provincia"

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, criticó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien expuso ayer en el Senado y repartió culpas entre la oposición y la Corte Suprema por las consecuencias de la pandemia de coronavirus. A su vez, envió un mensaje que pareció dirigido hacia adentro de su propio espacio: “Si hay algo que no soy es tibia. Para mostrar firmeza no hace falta gritar”.

Consultada sobre las críticas que recibe desde Juntos por el Cambio por ser “moderada”, la ex vicejefa de Gobierno porteño sostuvo: “No soy paloma. Sí creo que no hace falta levantar la voz ni agredir para tener firmeza. Nunca tuve que gritar para imponer mi posición”.

En diálogo con Laura Di Marco en La Trama del Poder (LN+), la exfuncionaria mencionó que todavía no sabe si competirá por la Provincia de Buenos Aires o si será candidata por la Ciudad en las próximas elecciones.

Sobre este aspecto, María Eugenia Vidal hizo un guiño al jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, que la quiere en las listas porteñas, contra la posición del expresidente Mauricio Macri, que le pidió “que fuera candidata en el territorio bonaerense”.

“Pasé la mitad de mi vida en la Ciudad, como funcionaria y ministra y la otra mitad en la Provincia de Buenos Aires. No es una decisión fácil”, admitió.

En este sentido, Vidal consideró que en la actualidad “JxC tiene buena representación en la provincia de Buenos Aires” y que no es como en el 2015. "Hoy hay 58 intendentes, hay representación en la Legislatura y en el Congreso, sea yo candidata o no”, afirmó.

En relación a una posible candidatura a la presidencia en 2023, Vidal subrayó: "Quiero ser presidenta. No sé si voy a estar en condiciones, pero tengo vocación de ser presidenta en 2023".

Por otra parte, disparó contra el Gobierno nacional, en particular contra Cafiero, quien expuso en la sesión especial en el Senado y dijo que la oposición, con su "obsesión sobre un laboratorio (Pfizer)”, parecen más visitadores médicos que dirigentes políticos".

“No hay chicana que pueda tapar que recién ahora empiezan a llegar las vacunas, o los millones de pobres. No hay relato que pueda tapar eso, y los argentinos lo saben. Se perdió la oportunidad de explicar todo eso (por las vacunas de Pfizer), en lugar de atacar a legisladores de la oposición para enfrentar la pandemia”, aseveró Vidal.

Además, la exgobernadora respondió a las críticas que Cafiero también hizo a la política sanitaria de la administración de Mauricio Macri: "El gobierno está empecinado en buscar culpables, pero no da respuestas".

María Eugenia Vidal sobre Alberto Fernández: "La improvisación la pagan los argentinos"

Y agregó: "A quién le cambia algo este discurso; al comerciante que no pudo acceder al Repro porque es una maraña y se está por fundir, a la familia que sufre en el conurbano porque no tiene una cama en el Hospital Balestrini y hacia tres días que lo tenían esperando y no entraba en terapia".

De la misma forma, la exfuncionaria también criticó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, por el manejo de la pandemia y la decisión de construir las “minigobernaciones” en plena crisis, a la vez que lo cruzó por la falta de clases presenciales.

A modo de conclusión, Vidal mencionó la “falta de rumbo” del Ejecutivo nacional: “El problema es que no hay plan. Postergar los problemas no hace que desaparezcan. No da para improvisar. Las posturas internas las tendrán que resolver en el Frente de Todos. Todavía no pudieron dialogar ni con el Fondo ni con nosotros. Nadie sabe cuál es el camino en la Argentina”.

CFT/FF