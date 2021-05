Vidal sobre el Gobierno de Alberto Fernández: "La improvisación la pagan los argentinos"

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló sobre las políticas implementadas por el Gobierno de Alberto Fernández en materia económica y social y opinó: "La improvisación la pagan los argentinos".

Acto seguido, Vidal resaltó que el oficialismo "no tiene planes" y que el presidente a inicios de su gestión "prometió más asado, menos inflación y pobreza y no ocurrió así". "Todo empeoró. No hay un argentino que se salve", lamentó a continuación.

En declaraciones a Todo Noticias, insistió en que "es necesario que deje de dividir, convoque a la oposición y ponga unos puntos fijos que duren 10 años o más", además de ponerse de acuerdo para que "la gente pueda vivir en un país normal".

Respecto de la situación actual del país y la interna dentro del Gobierno, lamentó: "Mientras se pelean y echan funcionarios, la pobreza está en 42% y el hambre creció en el conurbano y en el país, más que en diciembre de 2019".

"El presidente no se puede dar el lujo de enojarse", opinó la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, para luego reiterar que "tiene que dejar sobretodo de improvisar tanto desde afuera como desde adentro".

Cambiando el foco de la discusión hacia su candidatura, reveló: 'Todavía no tomé una decisión. Lo consulté y lo escuche a Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió. Mauricio Macri sugiere que vaya a la Provincia de Buenos Aires".

¿María Eugenia Vidal será candidata? La incógnita que desvela a la oposición y genera internas en JxC

De cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales, Vidal anticipó creer que "Juntos por el Cambio puede ganar en todo el país, porque es la oposición más importante y la alternativa real al Frente de Todos".

En los últimos tramos de la entrevista televisiva, admitió confiar en todos los integrantes de JxC: "Yo voto a cualquier dirigente que represente a mi mismo espacio y comparta mis valores. Podemos tener nuestras diferencias pero tenemos puntos en común".

JFG