María Eugenia Vidal sobre su candidatura: "Me gustaría ser presidenta, no me desespera"

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se pronunció este martes respecto de su posible candidatura en las próximas elecciones presidenciales, a celebrarse en 2023, y anticipó: "Me gustaría ser presidenta, no me desespera".

Sin embargo, Vidal aclaró rápidamente no haberlo "definido" todavía, a la vez que insistió: ''En este contexto no me parece lo más relevante, la elección todavía está lejos. Siento que tenemos que estar mirando estas urgencias y no las candidaturas''.

En una entrevista televisiva en LN+, y tras ser consultada sobre las opiniones de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich frente a su posible presencia en los comicios, dijo: "Todos pueden opinar. Al final la decisión la voy a tomar yo''.

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Asimismo, se le preguntó si volvería a ocupar el puesto de gobernadora bonaerense, a lo que Vidal contestó con firmeza: "Es una etapa que se cumplió". Remarcó que su intención dentro de la política actual apunta a "transformar el país".

''Después de haber enfrentado al narcotráfico, la policía corrupta, a tipos como el Rey de la Salada (José Castillo), 'Bebote' Álvarez o el 'Pata' Medina, estoy lejos de sentirme una paloma'', precisó a continuación.

Haciendo hincapié en la "herencia" denunciada por el gobernador Axel Kiciloff, dijo: ''Más allá de las chicanas y las descalificaciones que no corresponden en este escenario de pandemia, lo que importa son los hechos".

Sobre la situación actual que afronta el gobierno de Alberto Fernández, detalló: ''Estoy convencida que los problemas que tiene la Argentina hoy, el 73% de chicos pobres, el 42% de pobreza, el desempleo, la inflación, los 70 mil muertos, se resuelve con un plan".

"Se necesita trabajo serio, compromiso riguroso de todos los expertos y de todos los partidos", resaltó la exgobernadora bonaerense para luego continuar lamentando que "las prioridades del gobierno sean pelearse con el campo y reformar la justicia''.

En los últimos tramos de la entrevista, habló sobre el cierre de las exportaciones de carne, que consideró que ''no solo no sirven, sino que dañan al trabajo", y de posibles nuevas restricciones: "Este debate sobre cierre o no tiene que ver con que no hay vacuna".

JFG