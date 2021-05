María Eugenia Vidal: "La restricción por sí misma no resuelve el problema"

La exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, habló este jueves sobre las nuevas medidas anunciadas por el presidente Alberto Fernández y consideró que "la restricción por sí misma no resuelve el problema".

Acto seguido, Vidal insistió en que "es difícil de asimilar que habrá más restricciones" a nivel nacional, a la vez que opinó: "Estamos acá porque el plan de vacunación no se cumplió como habían anunciado, antes del frío".

En declaraciones a Todo Noticias, remarcó: "El problema es que sostuvieron estas medidas cuando no eran necesarias". Asimismo, dijo que "todos vamos a hacer lo posible para que haya la menor restricción y el mayor avance de la vacunación".

"Toda la gente está muy enojada y con razón", sentenció Vidal para resaltar nuevamente que "hemos tenido más de un año muy duro". "Los pobres son más pobres, los que se volvieron pobres, los que cerraron", lamentó la exgobernadora bonaerense.

Respecto de la actividad delictiva en Argentina, detalló: "Tiene que haber controles. Creció la inseguridad, cualquier barrio de cualquier lugar. Volvieron los transas. Esto se ve, no solo crecieron los delitos sino también la violencia".

"El gobierno tiene una disociación con la realidad", consideró. "Se centra en lo que no le preocupa a la gente. Están preocupados por la impunidad de los ex funcionarios. Quieren tomar la Justicia desde el poder", explicó a continuación.

El oficialismo logró el dictamen para la Ley de Reforma del Ministerio Público Fiscal

En los últimos tramos de la entrevista televisiva, anticipó que "la mejor manera de expresarse de la gente será cuando le toque votar" para también hacer hincapié en que el problema del Gobierno de Fernández es la "coherencia".

"Lo que creo es que no hay plan sino que todo es improvisación y manotazos de ahogado. No hay plan porque no se ponen de acuerdo. Son todos culpables de la ausencia de respuestas", concluyó la exgobernadora.

