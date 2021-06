Tensiones en el PRO: Macri recibió a Vidal antes de viajar a Europa

Primero fue el viernes con Horacio Rodríguez Larreta. Este sábado le tocó el turno a María Eugenia Vidal. Mauricio Macri partirá el domingo rumbo a Europa luego de tener un último cara a cara con los dos líderes del PRO con los que hoy mantiene una guerra fría. Sin embargo, según pudo reconstruir PERFIL, en los encuentros no se alcanzaron los entendimientos necesarios.

La reunión entre el ex presidente y la ex gobernadora, que se realizó en la quinta de Los Abrojos, se venía esperando con ansiedad, sobre todo por la expectativa de saber si finalmente será candidata por la Ciudad de Buenos Aires o no. La opción de la Provincia ya está descartada. “Mauricio sabía que no debía insistir en su mirada de ella como candidata bonaerense, así que si no insistió seguro que la reunión anduvo bien”, relata una fuente cercana a Vidal.

Efectivamente, cerca de la ex gobernadora la calificaron como “buena reunión” y “honesta”. Vidal le volvió a explicar su postura en torno a no ir como candidata en la provincia de Buenos Aires, pero no hubo definiciones sobre si terminará compitiendo en la Ciudad.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reunieron pero no hubo acuerdo sobre los candidatos

La última vez que hablaron Macri le planteó que tenía que ser la cabeza de la lista de Juntos por el Cambio de la Provincia. Está convencido de que es quien mejor mide, que tiene potencialidad para volver a ganar y que, sobre todas las cosas, ayuda a ordenar a una dirigencia que quedó huérfana de liderazgo. La propia Vidal contó públicamente que esa era la postura de Macri. Sin embargo, no es el camino que piensa seguir.

La ex gobernadora fue al encuentro del ex presidente convencida de pelear en la Ciudad de Buenos Aires, aunque todavía con varias cuestiones por definir. Una de ellas, según dejaron trascender en su entorno, es que pretende ser candidata de unidad y no ir a las PASO.

Niegan que sea por temor a la competencia con Patricia Bullrich, sino porque considera que es lo correcto. En la sede porteña de Uspallata coinciden en esta lectura (dicen que Vidal garantizaría un diputado y dos legisladores más) aunque aseguran que ganarían esa interna sin sobresaltos. Además, insisten en que el jefe de Gobierno es quien debe definir las candidaturas en el territorio en el que gobierna.

El PRO se rearma: el elogio de Vidal a Bullrich y la cena de Larreta con intendentes

El viernes, en el encuentro Macri-Larreta, también se destacó que había sido en buenos términos, aunque sin definiciones concretas. Sí aclararon la necesidad de evitar los dardos cruzados que se venían repitiendo a través de notas periodísticas y los off the record. Pero el jefe de Gobierno insistió en que no maneja a Vidal y el ex presidente lo mismo con Bullrich.

Este domingo, Macri tiene previsto embarcarse rumbo a Madrid, donde presentará su libro “Primer tiempo”. Y después podría seguir su agenda en Suiza, donde tiene la sede la Fundación FIFA de la cual es el presidente.

Mientras tanto, las definiciones electorales probablemente quedarán en una mesa donde se definirá las candidaturas de Ciudad y Provincia en paralelo. “Horacio tiene que ceder una cabecera”, dicen los duros. ¿Será Vidal o Diego Santilli? ¿O no hay acuerdo y habrá primarias para todos?

