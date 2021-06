El PRO se rearma: el elogio de Vidal a Bullrich y la cena de Larreta con intendentes

Horas de reuniones, definiciones y “rosca” política. En particular, en el PRO. En un movimiento directo al corazón del cierre de listas, María Eugenia Vidal sorprendió al elogiar a Patricia Bullrich junto a Elisa Carrió y, a la par, Horacio Rodríguez Larreta juntó a los intendentes del PRO para encolumnarlos detrás de Diego Santilli como candidato a diputado nacional.

Las movidas tienen como fin empezar a terminar con el laberinto político en el que se metió la oposición pensando en el cierre de listas del 24 de julio y, sobre todo, en las primarias del 12 de septiembre. Allí se disputan los nombres dentro del PRO: si Santilli irá como cabeza de la Provincia y si Vidal hará lo propio en la Ciudad.

En ese marco, ayer una cena reunió en los quinchos del polideportivo Parque General San Martín en Valentín Alsina al jefe de Gobierno con los referentes bonaerenses del PRO. Allí Larreta fue el principal invitado de una cumbre con intendentes a quienes se sumaron Santilli y el jefe de bloque del PRO, Cristian Ritondo, e incluso, quien estuvo de manera virtual.

Estaban el intendente de Lanús, y anfitrión, Néstor Grindetti, Héctor Gay (Bahía Blanca), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Julio Garro (La Plata) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero). El gran ausente: Jorge Macri, el intendente de Vicente López, quien sigue resistiendo el desembarco de Santilli.

Con asado como plato principal, Grindetti pidió cuidar “la unidad” y avanzar en el armado. “Tenemos que cuidar el esfuerzo que hicimos por la unidad, si el PRO tiene que ir contra la UCR, iremos”, dijo Grindetti.

Ritondo fue más allá: “Dejémonos de joder, discutamos el 2021. La marca (Juntos por el Cambio) mide bien pero el valor agregado hoy se lo puede dar el Colo (Santilli), que mide mejor que Jorge (Macri) según todas las encuestas”.

El jefe del bloque del PRO, y pre candidato a gobernador, planteó: “Necesitamos meter más diputados, no solo por el 2021, sino para ser gobierno en 2023. Y el mejor candidato es Diego”.

Ritondo y Santilli se conocen hace más de 25 años: militaron juntos en el PJ porteño, fueron funcionarios y luego, también juntos, se sumaron al incipiente partido de Mauricio Macri como pata peronista.

Sobre el final de su alocución, el jefe del bloque del PRO expresó: “Terminemos con que la General Paz divide, hay muchos que hoy están acá que hicieron política en Capital federal y en Provincia. Esa no es una discusión hoy”. Ya hay carteles y afiches por la Provincia con su nombre y el de candidatos locales, como Segundo Cernadas en Tigre y Carlos Kambourian en Malvinas Argentinas.

Vidal también participó: desde el celular de Ritondo les dijo a los comensales que estaba de acuerdo con “lo que resuelvan ustedes” y tampoco dejó dudas. “Para mí, Diego es un buen candidato para esta elección”.

Lo cierto es que la cena fue un aval a Santilli. En algunos casos se trata de intendentes que siempre fueron vidalistas y hoy juegan con Larreta.

Por caso, Montenegro, quien además es amigo de Santilli, en particular a través de su jefe de gabinete, Alejandro “el ruso” Rabinovich. Garro y Grindetti también son de aquellos que sostienen el proyecto Larreta 2023 y se reunieron, en varias ocasiones, con el vicejefe porteño. Por su lado, Gay trabajó con Vidal, en particular por la influencia de la senadora provincial Nidia Moirano, aliado de la ex gobernadora.

“En la cena se despejaron dudas. Queremos que Jorge (Macri) se sume y que pueda mostrar para el 2023. Por eso la unidad fue el eje, no solo la del PRO sino la de JxC”, explicaron cerca de Larreta a PERFIL.

Dos últimos ejes: se habló de un piso relativamente bajo para las PASO en la categoría de diputados nacionales (lo que permitiría sumar a otros actores) pero alto para las listas distritales. En rigor, los intendentes no quieren saber nada con las primarias: solo Larreta, Santilli y Ritondo plantearon que sea bajo.

En particular, los intendentes detestan a Emilio Monzó y no quieren saber nada con que participe de las primarias. Muchos de ellos, incluso, dicen que Monzó les arma en contra en sus distritos. Santilli y Ritondo lo defendieron. Pero un piso alto también complicaría sumar a José Luis Espert a una gran PASO opositora. Quedaron en seguir discutiendo el tema.

Justo cuando se daba la cena, Jorge Macri publicó un hilo de Twitter bajo el título “Construcción de un proyecto provincial”.

CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PROVINCIAL

Cerca del intendente explicaron a PERFIL que “Larreta llevó a propósito a Santilli” como moneda de cambio de la presencia inesperada el viernes pasado de Jorge Macri en Olavarría, donde le planteó al jefe de Gobierno delante de un grupo de intendentes del interior que él era el mejor candidato.

“La de anoche es sólo una foto más. Fue un grupo de intendentes que se reunieron con Horacio para manifestarle su preocupación por encontrar una lista de unidad y evitar una PASO en sus distritos”, apuntaron.

Y destacaron que “la postura sigue siendo la misma, cree que la unidad no se construye imponiendo candidaturas desde CABA a un Frente electoral que está unido en PBA. Si esta es la postura, entonces la mejor alternativa será competir en las PASO”.

Por lo pronto, mañana el intendente de Vicente López y Maximiliano Abad se sumarán a la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en representación de la PBA como presidentes del PRO y la UCR respectivamente en el principal distrito electoral del país.

El regreso

Por su lado, Vidal, tras regresar de su gira por New York y Washington, mientras realiza su cuarentena, participó ayer de un Zoom con Carrió. Se trató de una charla de formación política del Instituto Hannah Arendt. Salía $2.000 y era especial para sub40.

Allí la ex gobernadora habló de la necesidad de sostener la “unidad” de JxC y sorprendió elogiando a Bullrich: “Valoro que Patricia puso el cuerpo el último año y medio en un momento difícil después de la elección de 2019. Entendemos el valor de la unidad para poner un límite al Gobierno”.

Y agregó: “Las mujeres entendemos el valor de la unidad de una sociedad que nos pide que pongamos un limite al gobierno y consolidemos una alternativa de esperanza”.

Carrió, por su parte señaló: “Estamos haciendo grandes esfuerzos, todos, con los liderazgos de las mujeres, para que vayamos todas juntas”. “Lo más importante es mantener la unidad de juntos por el cambio”, concluyó.