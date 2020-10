Vidal: "Nos bancamos un año durísimo con muchos intentos de dividirnos como oposición"

Segunda reunión de un raid de cumbres virtuales por las ocho secciones electorales de la provincia de Buenos Aires para María Eugenia Vidal pensando en el armado de 2021 y 2023. Esta vez, le tocó a la octava (La Plata), acompañada por el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, y el intendente de Vicente López, y presidente del PRO bonaerense, Jorge Macri. También se sumó el intendente local, Julio Garro.

Ante más de 600 participantes, Vidal realizó un diagnóstico positivo de la situación de la oposición y, con autocrítica, realizó un repaso sobre su gestión. “Nos bancamos un año durísimo con muchos intentos de dividirnos como oposición”, expresó. “Nos la bancamos, con muchos intentos de división y estamos acá, y eso muestra el crecimiento que tuvimos desde octubre del año pasado. Hoy todos somos mejores que hace un año, más sólidos como espacio político, y no me asusta para nada que haya muchos liderazgos porque esto quiere decir que crecimos. Que van a tener nuestros equipos de gobierno mucha gente sólida”, añadió, y sumó: “Hoy estamos más sólidos como espacio político".

“A pesar de la derrota electoral se decidió seguir adelante y crecer”, confió la ex gobernadora. Y mencionó el apoyo de los 58 intendentes bonaerenses que tiene Juntos por el Cambio. También elogió a los legisladores provinciales: habló de “Maxi” (por el radical Maximiliano Abad, que preside el bloque de diputados) y de “Roberto Costa”, por el titular de la bancada de senadores.

“En estos meses donde me mantuve en silencio se escucharon voces críticas a nuestro gobierno, señalando algunas fallas, algunas ciertas y otras falsas. Más allá de estas mezquindades, no es tiempo de especulación mientras hay millones que sufren”, planteó Vidal. “La grieta nos trajo hasta acá y los resultados no son buenos”, sentenció, en otro tramo de la charla virtual.

Finalmente, dio su aval al crecimiento de Juntos por el Cambio: “No queremos reivindicar ningún modelo del pasado sino construir hoy una esperanza de futuro. Necesitamos muchos liderazgos, muchos candidatos en muchas posiciones. Ojalá sea así: no solo para ganar sino para hacer un buen Gobierno también”.

En otro tramo reivindicó el trabajo en el área de Seguridad de su gobierno. “Esto lo vemos muy claro en la inseguridad: cuándo no hay diferencia entre el policía y el delincuente no hay esperanza. No podemos tener una policía que tiene miedo de actuar, el que tiene que tener miedo es el que sale a robar”, dijo Vidal.

La escuchaba su ex ministro, y hoy jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en una de las pantallas del Zoom. “Debemos escuchar a los bonaerenses y demostrar que somos la representación política que defiende la seguridad ciudadana, la propiedad privada y la paz social. Y que estamos fortaleciendo un espacio constructivo, de diálogo y valores republicanos”, apuntó Ritondo.

Intendentes

Antes que la ex gobernadora, Garro afirmó: “Nos espera un gran desafío para volver a gobernar la Provincia de Buenos Aires y el país con los mismos valores que hemos tenido de transparencia”.

Por su lado, Jorge Macri apuntó: “Estamos todos unidos bajo la misma manera de seguir transformando la realidad, y de seguir defendiendo el legado que nos dejó María Eugenia en una gestión que ha sido transformadora”.

“Cada vez que la gente confía en nosotros, no emite un cheque en blanco. Firma un contrato de representación y nosotros tenemos el desafío de seguir representando esa esperanza. Y tenemos que llevarla adelante desde la unidad”, manifestó.

La charla debía empezar 16.30 pero hubo un error: se convocó a un Zoom con un máximo de 350 invitados. Rápidamente desde diputados provinciales a dirigentes se percataron que no podían ingresar porque el cupo estaba cubierto. Por ello comenzó media hora tarde y con otro link de encuentro.

En la tanda de preguntas de los dirigentes, le consultaron cómo se imagina a futuro: “Me veo en servicio, vamos a tener que estar muy cerca de la gente, van a ser momentos muy difíciles”, respondió. “Me imagino con mucha actividad, siendo cada vez más. Tenemos que buscar a otros que comparten nuestros valores, aunque piensen distinto. (El 2021) Va a ser un año intenso”, completó. Y cerró: “Tenemos todo para crecer en 2021”.

Tras el encuentro, Jorge Macri interactuó con más de 500 mujeres de la Tercera Sección Electoral, en un zoom liderado por Néstor Grindetti, intendente de Lanús y referente del sur del conurbano. Se conectaron por YouTube mujeres de Juntos por el Cambio, entre dirigentes y militantes de los 19 distritos de la Tercera Sección.

ES / DS