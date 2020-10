Ritondo le arma a Vidal un raid de reuniones con intendentes y referentes de la Provincia

Aunque aún no decidió si será candidata el año que viene, María Eugenia Vidal se mantiene activa. Y, además de sus encuentros por Zoom con dirigentes de todo el país, ahora sumó una gira virtual por las ocho secciones electorales donde confluirán intendentes, diputados y dirigentes de toda la Provincia de Buenos Aires.

Según pudo saber PERFIL, se trata de una serie de cumbres, todos los martes, donde planean juntar a los principales referentes bonaerenses mirando las elecciones de 2021 y, acaso, las de 2023.

El puntapié inicial se dio el jueves cuando Vidal, con Cristian Ritondo como presentador – el hosting de la ex gobernadora – fue la oradora principal de un encuentro con dirigentes de la tercera sección electoral – al sur del conurbano -.

Allí, la ex mandataria planteó: “Nosotros tenemos autocrítica, no somos dogmáticos, sabemos pedir perdón y cuando nos equivocamos buscamos corregirlo. Estoy orgullosa del trabajo que hicimos desde Juntos por el Cambio cuando fuimos gobierno y mucho más del trabajo que estamos haciendo ahora defendiendo a nuestra provincia y nuestro país". En otro tramo de su alocución habló de la incorporación de dirigentes, incluso del PJ no kirchnerista, y dijo: “Todo aquel que se sume tiene que compartir nuestros valores e ideas”.

El anfitrión, y referente de la tercera sección electoral, fue Néstor Grindetti, intendente de Lanús, el diputado provincial, Adrián Urreli, y también participó Jorge Macri, de Vicente López, como presidente del PRO bonaerense.

El encuentro lo abrió Macri, quien destacó la unidad “a pesar del resultado electoral”. Los escucharon un nutrido grupo de “sin tierra” (aquellos dirigentes y concejales que no gobierna la oposición): más de 900 participantes. Entre otros, Carlos Regazzoni (el peronista que fue candidato a intendente en Almirante Brown) y la flamante madre primeriza, la diputada Camila Crescimbeni. Sobre el final cerró Grindetti, quien apeló a que, en los territorios, se organicen y se vayan armando los equipos.

En la agenda de Vidal está previsto que el martes que viene será el turno de la octava sección electoral (La Plata) junto al intendente local, Julio Garro. El martes siguiente le tocará a la sexta sección electoral, luego la séptima y la cuarta. Para noviembre será el turno de Guillermo Montenegro, intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) en una cumbre de la quinta sección electoral, y el último encuentro de este raid será con la primera sección electoral cuyos referentes son Jorge Macri y Diego Valenzuela, de Tres de Febrero.

Para el armado de los Zoom, además de Ritondo, colaboró el diputado provincial vidalista, Alex Campbell, quien se encargó de la séptima, la cuarta y la quinta sección.

El vidalismo se sigue moviendo: el ex jefe de gabinete bonaerense, Federico Salvai, fue el orador central de un almuerzo celebrado el lunes en zona norte con diputados provinciales. Allí habló de la “nueva normalidad de la política” y de construir “desde el llano”. Dio la primera señal de su regreso a la arena política.

Encuentro para 2023

Otro almuerzo clave se dio el viernes pasado. Fue en el sexto piso de un departamento sobre la avenida Rivadavia, frente al Congreso. Allí, el vicejefe porteño, Diego Santilli, fue uno de los animadores de un encuentro con dirigentes y diputados, y no ahorró palabras para hablar del anfitrión: el propio Cristian Ritondo.

Es mi amigo del alma”, alcanzó a decir el “colorado”, quien hoy oficia como el armador dilecto de Horacio Rodríguez Larreta.

Se conocen hace más de 25 años. Militaron juntos en la Juventud peronista porteña, fueron funcionarios, legisladores y la historia política los une pero más aún una amistad. Fueron los primeros en armar el PRO-Peronismo, y hoy hasta se imitan, en privado, el uno al otro. Esa relación personal se vio plasmada en el almuerzo que encabezaron. “Estoy para acompañar a Cristian”, dijo Santilli, en relación a una futura candidatura bonaerense. Aunque él mismo también podría estar en la boleta a la Gobernación 2023. ¿Será candidato en 2021? Él no quiere.

En la previa, antes que lleguen los comensales, habían estado un buen rato los dos solos, cónclave al que solo se sumó el diputado provincial, Matías Ranzini, un ritondista histórico que trabajó desde veinteañero en el PJ-PRO.

Empandas de jamón y queso y carne, más pizzas que cocinó Hernán Gómez, asesor del jefe del bloque de diputados del PRO, los dos peronistas contaron anécdotas. Una que llamó la atención: el día que Mauricio Macri viajó a Carlos Tejedor y estuvo con Emilio Monzó, en los años que aún era intendente.

“Imagínense que nosotros trajimos al peronismo a Compromiso para el Cambios, fuimos nosotros dos”, contaron ante la dirigencia. Pero incluyeron a Monzó en el armado opositor.

“Hay que construir con generosidad”, se escuchó en la mesa. En orden, estaban Martiniano Molina (el chef y ex intendente de Quilmes), a su la joven lado Rita Salaberry (flamante funcionaria porteña y ex pre candidata a intendenta de Luján), Gastón di Castelnuovo (ex candidato a intendente de Ituzaingó) y Ezequiel Pazos, de José C. Paz. A propósito de Pazos: en su último encuentro cara a cara con Larreta en Uspallata, el peronista Joaquín de la Torre, quien fuera ministro de Gobierno bonaerense, le dedicó varios minutos a maldecir a Pazos y a elogiar a su concejala del distrito. El jefe comunal siquiera tomó nota.

Al lado de Pazos estaba la ex candidata a intendente de San Fernando, Agustina Ciarletta, a dos meses de tener a su segundo hijo – a quien lo llamará Inti -. Ciarletta es hoy directora de la Mujer de la Ciudad y además concejal local, aún de licencia.

Luego también participaron Segundo Cernadas, de Tigre, junto al vidalista Campbell (quien ya estuvo en varias comidas con Ritondo). Al lado de ambos estaba el concejal de Presidente Perón, Guido Giana, uno de los vecinos que viene sufriendo la toma de Guernica. El concejal, quien dio detalles del avance de la causa de la toma, ya comenzó a sonar para la boleta de la tercera sección electoral.

Del otro lado de la mesa: el ritondista Ranzini, quien se encamina a su reelección por la segunda sección electoral, y los diputados provinciales Fernando Rovello (del Tano Angelici y quien llegó tarde con Campbell), y el quilmeño Guillermo Sánchez Sterli. La nómina la completó Julián Amendolaggine, de Berazategui, quien apenas se sacó el barbijo para comer y fue quien mayor distancia tomó del resto.

Por supuesto, el show político a cargo de la dupla peronista estuvo en el centro. Otra de las anécdotas que contaron fue cuando les tocó lidiar, en diciembre de 2010, con la toma del Parque Indoamericano. Santilli era ministro de Espacio Público en ese entonces. “Yo no tenía nada que ver, era el que tenía que limpiar el parque y terminé en medio de los tiros”, les dijo.

En otro tramo del almuerzo se escuchó la idea de que había que generar un espacio opositor amplio que permita “volver al poder”.

Para el final, Santilli dejó una frase que resonó en la mesa: “Horacio es mi candidato a presidente, no sé si para Cristian es Horacio o María Eugenia”, lo chicaneó. Ritondo se sonrió. “Tiene que ir el que mejor esté, con todos adentro”, concluyó el vicejefe porteño.