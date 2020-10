Carrió, armado progresista y sintonía con Vidal: la vida política de Santilli, el "otro yo" de Larreta

“Voy a estar donde Horacio y María Eugenia me necesiten”. Diego Santilli terminó de convencerse: cualquier plan para desembarcar en la Provincia de Buenos, pensando en la Gobernación de 2023, tiene que incluir, sí o sí, a María Eugenia Vidal. Es más: para avanzar con el armado político presidencial para Horacio Rodríguez Larreta necesitará de su poder de seducción política para atraer peronistas, progresistas y hasta vecinalistas que puedan confluir en una coalición opositora.

Hoy el vicejefe porteño es una de las cinco figuras con mejor imagen de la oposición. La pandemia lo colocó en un lugar de privilegio. Aunque, entre los íntimos, asegura que está dedicado a la gestión de la pandemia y al ministerio de Seguridad, también invierte parte de su tiempo para construir una alternativa de Gobierno para 2023.

Sigue siendo parte de dos mesas clave: una es la reunión que se da de manera diaria en Uspallata, la sede del Gobierno porteño, con la mesa de gestión de coyuntura. Otra, cada quince días, con los aliados de la Coalición Cívica y la UCR, más el socialismo local y Confianza Pública, el partido de Graciela Ocaña.

Provincia en la mira

En términos de futuro electoral, Santilli tiene un impedimento constitucional: desde que accedió a su segundo mandato como vicejefe no puede ser candidato a jefe comunal en 2023. Esto lo dejó, en términos de candidaturas, con la posibilidad de saltar a la Provincia o ser parte de una lista parlamentaria. También, claro, apostar a que gane la oposición y tenga un cargo en la Casa Rosada.

El proyecto bonaerense comenzó a tomar forma a mitad de este año. Tres de sus hombres de mayor confianza, Agustín Forchieri, vicepresidente de la Legislatura porteña, el ministro de Gobierno, Bruno Screnci, y Fernando "el turco" Elías, vicepresidente del Banco Ciudad, comenzaron a trabajar en ese sentido. Siempre pensando en "ampliar" y con el trabajo de recolectar peronistas no kirchneristas como una máxima de construcción.

Sin embargo, el plan le faltaban dos patas clave: los intendentes y Vidal, a quien ya considera la “jefa” del distrito. Con la ex gobernadora habló por teléfono hace diez días. Fue una charla de casi media hora donde coincidieron en que es clave sostener la unidad de Juntos por el Cambio en la Provincia y, pensando en el futuro, el requisito primordial es sostener el orden interno para plantear candidaturas. Sea ella, o no, parte de la boleta. Desde abril, cuando Santilli fue a visitarla a su departamento en la Avenida Pueyrredón, que no hablaban solos. El “Colorado” la reconoce como la jefa del distrito.

Con los intendentes comenzó a rearmar su vínculo. De hecho, hace tres semanas tuvo un Zoom con Néstor Grindetti, de Lanús, y el diputado provincial, Adrián Urreli. Luego se vieron personalmente esta semana.

Aunque, para obtener ese aval, falta aún. Es más: es un escollo directo para el proyecto de Jorge Macri, quien incluso amenazó con cruzar a la Capital Federal si avanzaba el proyecto del “Colorado” y se fue, y luego volvió, del chat del "Grupo Dorrego" (con tres intendentes más y cuyo moderado del Whatsapp es Diego Valenzuela) y del PRO bonaerense..

Por su lado, el otro pre candidato es su amigo, Cristian Ritondo, ex ministro de Seguridad bonaerense y jefe del bloque de diputados del PRO. “Cabezón, olvídate, si vos estás, yo te banco”, le dijo Santilli. Se conocen hace más de 25 años: militaron juntos en la JP porteña en los noventa. Por ello almorzaron el viernes juntos en compañía de diputados provinciales.

Con todo, Santilli solo desembarcará con un acuerdo generalizado por el cual sea el que mejor mide de la oposición. Un operativo clamor.

Armado opositor 2023

El otro eje para el vicejefe es el armado 2023 con Larreta como figura central. “Todos tenemos que consolidar el espacio que tenemos que, a ocho meses de gobierno peronista, la oposición no se rompió”, es una de las máximas que plantea en los Zoom con dirigentes. Pero va más allá: al igual que el jefe de Gobierno y la propia Vidal, el “Colorado” cree que Juntos por el Cambio tiene que ampliar su base. “Con los socios originales, tenemos que sumar más en muchos territorios, y después consolidar poder si toca ganar”, despliega.

También, desde el ala progresista, nunca dejó de hablar con Margarita Stolbizer. De hecho, hoy el legislador porteño, Sergio Abrevaya, es el nexo clave para acercar el GEN al larretismo.

Por derecha, aunque asegura tener diálogo con José Luis Espert – quien apoyó la fórmula porteña en 2019 -, no se lo imagina adentro, pero cree que es fundamental tener un buen vínculo con todos los espacios que puedan representar “algo que no sea el kirchnerismo”.

Aliados internos. Pero el trabajo interno en la coalición opositora le lleva mucho tiempo. Es el interlocutor dilecto de Elisa Carrió. Habla con ella una vez por semana. Y los “lilitos” Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto y el legislador Facundo del Gaiso tienen un lugar muy cercano en la mesa de los lunes. En sus últimos diálogos, “Lilita” ya le había adelantado que hoy es una “moderada” más y avaló todas las jugadas de Larreta en la pandemia en su relación con Nación y Provincia.

Por otro lado, también tuvo un par de diálogos telefónicos breves con Mauricio Macri en los últimos días. No es el mejor momento del vínculo del ex presidente con el jefe de Gobierno, pero el vicejefe tuvo una línea personal con Macri: fue quien condujo la relación con muchos sindicalistas, en particular, con Hugo Moyano y Claudio “el chiqui” Tapia hasta que todo se dinamitó políticamente.

Con Patricia Bullrich conviven en el partido. El “Colorado” no comparte muchos de sus planteos pero analiza que es necesaria tenerla adentro. Ahora comparten la mesa ejecutiva del PRO.

Con Larreta ya funcionan como un binomio político y de gestión. Se muestran complementarios pero, a la vez, en un esquema de “silarretismo” del gabinete porteño, en privado suele plantearle otras visiones distintas.

No abandona su rol en Seguridad, aunque el día a día lo sostiene el secretario de Seguridad, Marcelo D´Alessandro, a quien elogia cada vez que puede.

El futuro

Con la pandemia, decidió aislarse preventivamente en varias oportunidades. Y pasó largos meses solo viendo a su familia los fines de semana. Llegaba tarde a la noche, después de algún programa de TV, solo en su departamento cerca del MALBA. Su mujer, Analía Maiorana, se ocupó de que todas las noches de la semana tenga una vianda distinta en la heladera. Una soltería política a la que no estaba acostumbrado.

En las encuestas que tiene el Gobierno porteño, que encarga el secretario de Comunicación, el joven Federico Di Benedetto, su figura aparece tercera dentro de la oposición. Por ello, piensa que la gestión porteña debe, en los próximos años, tener una mirada nacional y no solo local. No lo admite pero cerca de él creen que vendrá una renovación de gabinete. Muchos de los jóvenes funcionarios que hoy acompañan a Larreta, en especial con la pandemia, mostraron serios inconvenientes de gestión.

Estas opiniones las comparte con pocos interlocutores. Entre otros, su “mesa chica” que almuerza o merienda los viernes con él: Forchieri, Screnci, “el turco” Elias, más el legislador Matías López y Gustavo Coria, quien trabaja en el área de Seguridad. Todos peronistas de pura cepa. A ellos se le suman sus asesores en comunicación y estrategia. El Plan Santilli ya tiene equipo armado solo le falta ver qué partido va a jugar finalmente.