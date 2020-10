Larreta organizó un mini retiro espiritual para hablar de la gestión y pidió “cerrar la grieta”

Fue un desayuno de trabajo. Pero, durante tres horas, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reunió a todo su gabinete en un mini retiro espiritual con el eje en la gestión 2020-2023.

El encuentro comenzó a las 8 de la mañana de ayer y se extendió hasta las 11. Sin teléfono celulares, y entre café, frutas, yogures y algunas medialunas – el mate estaba prohibido -, los ministros se dividieron por áreas temáticas y mesas de trabajo. Luego hubo exposiciones y, por supuesto, la palabra del jefe comunal.

El escenario fue el Centro Cultural Recoleta y allí estuvieron desde el vicejefe porteño, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y todos los ministros y secretarios del Gobierno de la Ciudad.

Entre otras, hubo una mesa sobre el mantenimiento del espacio público, otra de seguridad y otra de desarrollo y progreso. En cada una se reunían entre cinco y ocho funcionarios a debatir las políticas públicas.

Sorprendió en la mesa social de desarrollo y progreso la presencia de la flamante Secretaria de Género, Marisa Bircher, quien prácticamente nadie conocía en el elenco porteño. Había sido secretaria de Comercio Exterior nacional durante la gestión de Mauricio Macri. La escucharon, entre otros, el ministro de Desarrollo Económico, el radical José Luis Giusti; de Desarrollo Humano, María Migliore, la ministra de Educación, Soledad Acuña, y el secretario de Integración Urbana, Diego Fernández, quien tiene a su cargo el Barrio 31. La mayoría no la conocía.

Sobre el final del encuentro, Larreta, quien ya organizó dos encuentros similares en el año, planteó que no era momento de entrar en discusiones políticas, no generar polarizaciones en la sociedad y no enredarse en chicanas. Además, reiteró una máxima que no se cansa de esbozar: “Hay que abandonar la grieta”.