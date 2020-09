Larreta sin filtro: "Si llegamos unidos tenemos una altísima chance de ganar en 2021"

La Sala de Acuerdos del Gobierno porteño, en Parque Patricios, fue el escenario de un encuentro virtual que encabezó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con el bloque de diputados nacionales del PRO donde, durante una hora, trazó las líneas de su estrategia política, respondió preguntas y hasta animó a los legisladores para el 2021 y, sobre todo, pensando en el 2023.

Los moderadores del encuentro, y quienes estuvieron el lado de Larreta en el edificio de la calle Uspallata, fueron el jefe del bloque, Cristian Ritondo, y el larretista Álvaro González. El jefe comunal llegó 15 minutos tarde y, antes de empezar, pasó Diego Santilli a saludar pero no se quedó en el Zoom que se dio el jueves.

La previa, entre bromas

La buena sintonía en el bloque del PRO se hizo sentir desde el comienzo del encuentro, a diferencia de meses atrás cuando las tensiones dinamitaron algunos vínculos. Por el contrario, mientras esperaban al jefe comunal el diputado Waldo Wolff (con una chomba y sus anteojos en la cabeza) le consultó, en tono de broma, a Silvia Lospennato si había podido aprovechar las 12 cuotas para las peluquerías que anunció el presidente.

Si hubiera sabido antes, ¿sabés lo que me ahorraba?, río la diputada.

En ese momento, recordaron que el Gobierno había dejado de lado las 12 cuotas para celulares. “Wolff tu celular igual está encriptado por el Mossad, si te lo roban suena una alarma en Tel Aviv y cae un dron”, le contesto, en tono jocoso, su amigo Fernando Iglesias. Wolff contó que el lunes cumple años, a lo que fue consultado sobre los días de Rosh Hashaná (Año Nuevo Judío): “Festejamos todo”, les expresó. González lo chicaneó: “se toma los tres días”. Más seria, Carmen Polledo contó cómo comenzó el tratamiento del Presupuesto 2021 en Diputados.

Cuando Ritondo comenzaba a consultar cuántos diputados había en el Zoom, entró Larreta. González introdujo la charla y planteó que la Ciudad recibió un “sablazo” con la quita de coparticipación.

“Hay que ampliarnos al centro”

Con una sonrisa, Larreta arrancó planteando el escenario político a futuro. Concreto, dijo: “hay que ampliarnos al centro. No corrernos al centro. Para ganar la elección del año que viene y también en el 2023”. Y agregó: “Pero además, si ganamos en 2023, para poder gobernar hay que ampliarnos al centro”.

En ese marco, reivindicó la diversidad del frente opositor. “No todos tenemos que apuntar a los mismos públicos. Y eso tiene que ser una estrategia”, dijo. En ese momento, comenzó a elogiar a Juntos por el Cambio. “El valor de la unidad es enorme, es un mérito. Todas las veces que el PJ fue Gobierno se ocupó de dividir a la oposición y hoy no pudo. Y eso vale un montón”. Con esta línea de pensamiento, el jefe comunal vaticinó: “Si llegamos unidos a la elección del año que viene tenemos una altísima chance de ganar”.

Sobre las internas en el frente opositor, Larreta apuntó: “La prensa nos va a llamar palomas versus halcones, los medios siempre van a buscar la noticia en la fricción, en la pelea, no nos enganchemos”.

Y siguió: “La realidad es que estamos juntos y muy sólidos. Hay que sostener eso. Tenemos que apuntar a crecer: 41% es una elección de la puta madre para el contexto que se dio pero no alcanza para ganar. Tenemos que ir a buscar a los que votaron a Lavagna, desencantados de Alberto Fernández, ese voto apolítico. También los votos de Gómez Centurión y Espert. Tenemos que ampliarnos”.

El jefe comunal continuó con su línea argumental: “No solo es necesario para ganar sino para gobernar y sacar a la Argentina adelante. Necesitamos un consenso más amplio para poder crecer 30 años. Siempre voy a apelar al diálogo y el consenso aunque tenga que dar un mensaje firme”. En ese momento puso como ejemplo su posición con respecto al quite de 1,18% de coparticipación: “Busqué tener una posición clara y firme pero dejando la puerta abierta para que el diálogo este por delante”.

En ese marco, elogió la actitud del bloque en el Congreso: dar la pelea por abandonar la virtualidad en las sesiones y, luego, sentarse a dialogar después.

Entre otros, lo escuchaban Luciano Laspina (quien tuvo serios inconvenientes con su conexión y se lo vio por la calle), la correntina Ingrid Jetter, el bonaerense Sebastián García de Luca (ex viceministro político del Interior, quien se mecía en un sillón), los cordobeses Gabriel Frizza, Soher El Sukaria y Héctor “La coneja” Baldassi y los porteños Victoria Morales Gorleri y Alejandro García, entre otros.

En otro tramo de su alocución, el jefe comunal habló de la situación del Coronavirus. “En términos sanitarios estamos muy estabilizados y la última semana con los contagios para abajo. Llevamos ocho semanas seguidas de aperturas de actividades y los casos no subieron. Tenemos 100% de comercios e industrias abiertas, las actividades profesionales trabajando”, contó. Y adelantó que buscaban abrir todos los locales gastronómicos (que tengan mesas al aire libre aunque sean internas) y que daría la discusión para el reinicio de clases en espacios públicos.

Preguntas y definiciones

Luego llegaría el turno de las preguntas de los diputados. González le dio la palabra al “filósofo cordobés”: Luis Juez. Con remera negra estampada y su tono característico, Juez le dijo a Larreta que le pareció “excelente la disposición de abrir la ruta y que las banquinas sean más cómodas”, en referencia a ampliar al centro pero no evitar los “halcones”. “Hicimos una gran elección, pero con el 41% no sos presidente”, dijo. Y añadió: “Siempre me trataron muy bien en el bloque, aunque no soy del PRO. Veo tu manual y entiendo tu rol en la gestión, y es un rasgo tuyo. Como no soy un vampiro enano que como no pueden chupar cuellos chupan medias, quiero decirte que aunque para vos pueda ser engorroso, esta reunión nos ayuda enormemente. Es importante ejercer los liderazgos aunque tengas tu responsabilidad en la gestión. Nos ayudan a tener una hoja de ruta”.

El jefe de Gobierno le agradeció con una sonrisa. “Sí y le dedico tiempo a la política, a la construcción nacional, a la consolidación de Juntos por el Cambio en el país”. Y enumeró que habla con los líderes de la UCR, con peronistas no kirchneristas, con Elisa Carrió, entre otros.

Luego pidió la palabra Wolff. “Nosotros los moderados te bancamos. Relájate”, expresó, en broma. Y le consultó si veía un hilo conductor en los planteos del oficialismo, como el caso de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, para sacarle dos puntos de la coparticipación a la Ciudad. “Quieren defender la posición de ellos. Que digan lo que quieran, el tema va a estar en la Corte”, le respondió.

Ritondo recogió el guante: “Batakis como ministra de Economía (de Scioli) perdía un punto de coparticipación por año. La menor coparticipación de la historia la Provincia la tuvo con Batakis”.

A esa altura, escuchaban atentamente las bonaerenses María Luján Rey, Natalia Villa, Mercedes Joury y sus pares Ezequiel Fernández Langan, Gustavo Hein, Gisela Scaglia, Eduarco Cáceres y José Nuñez, recuperado del Coronavirus.

Más definiciones

Sobre el final, y a pocos días de haber sido madre, la joven Camila Crescimbeni le consultó sobre las flexibilizaciones y puso como ejemplo San Isidro. “Estoy posicionado del lado de la apertura al lado del Gobierno y logramos abrir sin que se disparen los casos”, contestó. Antes de ello, Crescimbeni le dijo que no había podido convencer al padre de su hija para que su hija Juanita sea de Racing. “No aflojes en los temas importantes, tiene que ser de Racing”, respondió el jefe comunal.

Por su lado, Iglesias expresó: “Me alegran tus palabras sobre la amplitud necesaria del espacio, con las que coincido”. Además le manifestó que era “significativo” que Nación no permita aún volver a clases. “Mi sugerencia, pedido, tómalo como quieras, es ponerse firmes con eso”, dijo.

El jefe de Gobierno coincidió: “hay que darle una enorme prioridad al tema educativo, estamos taladrando con el tema y vamos a insistir hasta el cansancio”.

También acordaron revisar, en números, los “aportes escondidos” que hace la Ciudad al resto del país en términos sanitarios y educativos para cuantificarlo. Tras el intercambio, Iglesias se disculpó: le tocaba una entrevista en LN+.

Sobre el final, Pablo Torello (hermano de José, el amigo de Mauricio Macri) consultó con quiénes estaba conversando Larreta “para no meter la pata”. La respuesta: “no es momento para cerrar ninguna puerta”. Ritondo concluyó: “Horacio hasta incluyó hasta el socialismo, es muy amplio”.

Antes de terminar el encuentro por Zoom, Larreta prometió volver a estas reuniones de manera periódica. “Estoy para hacer política, asumo el rol que tengo hoy, más allá que seamos un espacio horizontal”.