Macri: "Estoy convencido de que hubiéramos administrado mucho mejor la pandemia"

Un grupo de jóvenes le hacían preguntas. En su mayoría emprendedores y universitarios entre 18 y 26 años. Todos concentrados en un fondo donde se mostraba la tapa de Primer Tiempo, el libro de Mauricio Macri, quien llegó este 17 de junio a Mendoza para presentar su libro y mantener reuniones con dirigentes y legisladores. Entre otras cuestiones, criticó al Gobierno nacional por el manejo de la pandemia, a los gremios docentes y planteó su mirada sobre el frente opositor.

“Este Gobierno es un ejército de demolición, están destruyendo las cosas que logramos que funcionen”, arrancó el ex jefe de Estado. “Todos los días vamos cayendo un poco más”, planteó. “Este aprendizaje va a servirnos para dejar definitivamente atrás el populismo”, agregó.

Luego, consultado sobre las elecciones legislativas de este año, Macri opinó: “Necesitamos un Juntos por el Cambio unido y cerca de la gente. Hay que minimizar las internas que tengamos".

Macri criticó al Gobierno por su postura sobre Nicaragua: "Otra vez Argentina miró para otro lado"

"Es lógico que haya vocación por ver quién conduce, pero tratemos que sean las menos necesarias, que en la mayoría de casos podamos acordar y nos concentremos en la discusión si vamos a vivir en un sistema democrático ligado al mundo o vamos al atropello con un modelo venezolano como el que defiende este Gobierno”. Y dijo: “Nos da mucha vergüenza cómo defienden a Venezuela o Nicaragua”.

Luego, en un mensaje que pareció dirigido a Horacio Rodríguez Larreta, pidió "no adelantar el 2023", justo cuando el jefe comunal plantea internas en la Provincia y en la Ciudad para dirimir candidatos.

“Voy a ayudar a contener egos, que entienda todo el mundo que no hay que adelantar el 2023 al 2021. Donde haya internas voy a ayudar a que sea respetuosa como fue la interna de Horacio Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti”, agregó.

El 42% de los argentinos piensa que la gestión de Fernández es peor que la de Macri

Educación

En otro tramo, criticó a los sindicatos y la falta de presencialidad en las aulas durante el año pasado y éste. “Los reyes de la defensa de los privilegios son los gremios docentes. La mayoría de los docentes quieren capacitarse, y estoy orgulloso de lo que hicimos con ellos”, expresó.

“Empezando con las pruebas Aprender y ahí nos dimos cuenta que estábamos pésimo en lengua y matemáticas, y el primer año logramos mejorar un 9%. El populismo suspendió las pruebas Aprender y eso es condenarnos a lo peor”, continuó.

Macri: "Como la inflación y la pobreza, ahora intentan esconder la crisis que produjeron cerrando las escuelas"

“Con la suspensión de las clases se hizo un daño que no sé cuánto tiempo llevará remontarlo. El nivel de rendimiento con el Zoom es bajo”, añadió. “Hay que salir de esta traba mafiosa del sistema de educación”, manifestó el ex presidente. Y alertó: “¿Qué pasó con la rebeldía universitaria por no poder ir a clases? Estoy sorprendido”.

“Tenemos que defender nuestras libertades. Las democracias no están más amenazadas por golpes de Estado sino gobernantes que vulnerando, día a día, pequeñas libertades hasta que un día te quiebran. Desde la universidad debería venir ese reclamo ante los atropellos”, concluyó en ese tramo de su alucución.

Luego, consultado por un joven sobre “qué le dirías al Mauricio de 25 años”, el ex jefe de Estado respondió que intentaría no elegir el camino de irse del país: “No es fácil, aunque uno pueda irse a un lugar donde las cosas funcionan, hoy en la Argentina las cosas no funcionan. Tenemos que dar la batalla, donde la sensatez sea un valor compartido, donde se pueda proyectar una vida. Depende de nosotros. Hoy se vive una sensación de intolerancia, de negación al progreso, que hace muchos jóvenes se quieran ir”.

Ya en modo electoral agregó: “No vamos a aceptar el virus de la resignación que nos quiere meter el populismo. Y vamos a ganarles y poner al país en un rumbo como el de 2015-2019.

“La durísima experiencia que estamos pasando, la enorme mayoría de los argentinos la está pasando muy mal. La inflación golpea, la inseguridad golpea, la falta de acceso a vacunas genera miedos. Estoy convencido que hubiéramos administrado mucho mejor. A veces el aprendizaje genera dolor. Pero hay que apostar a la cultura del trabajo”, concluyó.

Las libertades

Por otro lado, también otro de los jóvenes le preguntó su experiencia personal con la pandemia y las medidas restrictivas. “La pasé muy mal desde el 19 de marzo para acá, me sentí muy avasallado en mis libertades. Ese 19 de marzo, después de hablar con el doctor (Fernán) Quirós, hablé con el presidente Fernández para decirle que no empiece con la cuarentena, que estábamos lejos de que llegue el coronavirus a la Argentina, que teníamos tiempo para preparar el sistema de salud”.

“Si hubiésemos vacunado como Chile hubiésemos tenido 30 mil muertos menos, gente sana, sin necesidad de tratamientos”, dijo. Y añadió: “Ha habido un especie de facho en los ciudadanos señalando al vecino. España en el peor momento la gente podía salir a caminar, tomar un poco de sol, hacer actividad física. Hemos generador comportamientos muy feos”.

También, en minutos después, planteó que la idea de que “el Estado te va a regalar todo es mentira, después te la roban con nuevos impuestos. No funciona de esa manera”.

Y apuntó al Frente de Todos: “Esta gente no hace autocrítica. Lo peor que hace el populismo es la destrucción del valor de la palabra. No se puede ni discutir porque siquiera reconocen sobre qué están discutiendo. Entonces vuelven a cerrar las exportaciones de carne, que ya fracasó, perdemos puestos de trabajo y sube el precio. No hay aprendizaje ni posibilidad de diálogo. Para que exista el diálogo tiene que haber una verdad científica”.

Y aprovechó para comparar los gobiernos: “Igual con la deuda: nosotros generamos de 56 mil millones de deuda porque había déficit fiscal. Ella (Cristina Kirchner) tomó 120 mil millones de dólares de deuda. Están los números del Banco Central”.

“No podemos resolver cosas básicas como tener moneda porque no podemos discutir ni un Presupuesto razonable con impuestos gravosos. Gobernar no es avasallar libertades y cobrar los impuestos que al político se le ocurra”, concluyó.

es / ds