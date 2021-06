Diego Santilli no detiene sus aspiraciones políticas. Pero busca evitar un aluvión de internas y fuertes discusiones en el seno de Juntos por el Cambio. En particular, a casi dos meses del cierre de listas en la Provincia de Buenos Aires, el vicejefe porteño sigue siendo la opción que tiene Horacio Rodríguez Larreta si es que María Eugenia Vidal decide descartar una candidatura bonaerense.

En ese marco, en las encuestas que atesora el “colorado” se observa que, después de Vidal, es quien mejor mide de los dirigentes opositores en la Provincia. En ese marco, su pase a territorio bonaerense sigue tomando forma.

Por ello, la semana pasada invitó a almorzar en la sede gubernamental de la calle Uspallata a Emilio Monzó. En la comida reservada coincidieron en la necesidad de JxC de “ampliarse”, de sumar peronistas – ambos lo son, de hecho – y que las reglas de juego para las PASO tienen que ser una herramienta central para el futuro de la oposición.

Emilio Monzó.

El ex titular de la Cámara de Diputados también reiteró en privado lo que ya plantea en público: que pretende jugar en la primaria opositora como candidato a diputado nacional, si es que no se genera una lista de acuerdo. Santilli asintió: el vicejefe es de los que piensan que tienen que estar “todos adentro”.

A Monzó no le gusta la idea de que otro “porteño” cruce la General Paz pero lo valida como dirigente político y cree que es una figura importante.

Diego Santilli.

Sobre su propia candidatura, Santilli le planteó que no quiere que haya ruidos con su desembarco y que, en todo caso, tiene que ser con el consenso de los principales actores de la coalición opositora. Aunque, en definitiva, cumplirá con los deseos de Larreta, quien ya le expresó que de no ser Vidal, él será la ficha que juegue para la Provincia pensando en la Gobernación en 2023.

Las segundas líneas también tienen buena sintonía: un desayuno hoy por la mañana de dos colaboradores de ambos dirigentes lo puede confirmar, organizado por un consultor político de los más importantes del país.

Con todo, Santilli ya avanzó en “ablandar” a los intendentes del conurbano. Tuvo relativa suerte con Néstor Grindetti, de Lanús, y con Julio Garro, de La Plata. Pero aún no pudo con Jorge Macri, quien se sigue resistiendo a su desembarco. Esta vez el intendente de Vicente López se lo ve decidido a jugar e ir a una PASO. Asegura tener encuestas favorables.

De todos modos, el vicejefe se entusiasma con un dato: piensa que es una cara amable para el armado de peronistas no kirchneristas, sobre todo en la Tercera Sección Electoral, en el corazón del oficialismo.

Aunque seguirá sin mover el avispero. Espera ese “Operativo clamor” que lo deposite en tierras bonaerenses sin generar mayores roces.

"Voy a hacer lo que mi espacio me pida. Fue lo que decidí cuando acompañé a Horacio por un segundo mandato y sabía que no podía seguir (en la Ciudad). Si me espacio me lo pide, voy a estar", dijo hoy al mediodía. “Estaré donde me lo pidan. “Hoy mi cabeza está en la pandemia. Quedan dos meses aún”, concluyó en el canal LN+ en el programa “+ Data”.

Por las dudas, el vicepresidente de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri, junto a Bruno Screnci, ministro de Gobierno porteño, le arman reuniones y lo animan. A ellos se le suman Fernando “el turco” Elías, el vice del Banco Ciudad, y otros dirigentes como el médico Sebastián Neuspiller, a cargo de la obra social de la Policía de la Ciudad.