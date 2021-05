“Hoy es más redituable la polarización que buscar el centro en el diálogo”

Fue jefe de la campaña Macri 2015 y manejó la Cámara de Diputados los cuatro años de Cambiemos. Símbolo de la “rosca política” y del diálogo entre dirigentes, hoy Emilio Monzó está decidido a jugar como candidato y también a colaborar en el armado de Juntos por el Cambio. En una entrevista con PERFIL aborda la coyuntura.

—¿Hace cuánto tiempo que no habla con Mauricio Macri?

—Noviembre de 2019. Nunca más volvimos a hablar.

—¿Por qué se dio ese corte tan abrupto?

—Fueron muchos años compartiendo, primero la campaña hasta 2015 y después la gestión hasta el 2019 en donde hubo tensiones y discusiones, acercamientos y terminamos la gestión juntos. Y siempre fue muy respetuoso en cuanto al objetivo pero tampoco somos amigos. El Covid ha hecho que veamos personalmente a los amigos y se ha acotado mucho. Pero me tomo un café con quien me llame, con Mauricio o con cualquier dirigente político. No pongo límites a eso.

—¿Leyó el libro de Macri, donde plantea que no debería haber delegado tanto las relaciones políticas en usted y Frigerio?

—No leo biografías. Me parece que es un error: el presidente en general delega las funciones. Quizás hace un mea culpa de no haber intervenido aún más. Pero no creo que hubiera cambiado mucho los acuerdos políticos que se lograron. El ministro del Interior tuvo logros muy fructíferos. Delegó lo preciso en la política, no es que estuvo ajeno. Hubo una línea justa de delegación. Siento que no hubiera cambiado la situación.

—¿Retomó el diálogo con Marcos Peña, con quien se enfrentó en el oficialismo?

—Nunca dejé de hablar con él. Siempre nos tuvimos mucho respeto cuando coincidíamos y cuando no. Terminó el gobierno y seguimos dialogando. Tuvo un lugar importante en la comunicación y en la estrategia.

—¿Está decepcionado con la coyuntura política donde los moderados han perdido espacio?

—Sí, estoy decepcionado. Se refleja en los resultados en la sociedad: 40% de pobres, desigualdad económica importante, inflación crónica y problemas educativos, sin inversión. Cómo no voy a estar decepcionado. Ahora, hago una autocrítica: yo he sido parte de este proceso. Hoy es más redituable la polarización que buscar el centro en el diálogo. En ese escenario tengo poca participación.

—¿CFK y Macri son los responsables de la radicalización?

—Responsables no, pero son actores importantes de ese antagonismo, casi simbiótica. La responsabilidad les excede: es una sociedad fracturada. Una sociedad donde no se dialoga. Es una polarización improductiva. Hay personas que utilizan mejor eso como marketing político.

—¿En todos los distritos debería haber PASO?

—Sí, ordena a la oposición y permite parir nuevos liderazgos. Por eso las PASO son útiles. Se vio en la interna de la UCR. Me gustaría una gran PASO de punta a punta, de concejales a diputados nacionales porque va a dinamizar este espacio.

—¿Va a ser candidato a diputado nacional?

—Sí, lo evalué bien y lo que me incentiva es gobernar la provincia de Buenos Aires. Son muchos años caminándola, conociéndola, fui ministro, diputado, concejal e intendente. Conozco su heterogeneidad. La Provincia se merece un dirigente político originario de ese lugar. Este activo lo quiero poner en juego. Hay que cambiar el sistema electoral, con una boleta sábana donde el gobernador pasa de largo. Se tendría que dividir para siempre la elección provincial de la nacional. Tenemos 70 diputados nacionales y si a cualquier persona le preguntás no conoce ni a cinco. En otras provincias los legisladores responden a sus gobernadores. Los de la Provincia responden a otros intereses.

—¿Vidal debería encabeza la boleta bonaerense?

—No sé si debería, es una decisión de ella. Yo aspiro a encabezarla. Objetivamente, de acuerdo a los análisis de las encuestas, es la figura más importante y representativa de JxC.

—¿Diego Santilli debería cruzar la General Paz para ser candidato?

—No. Me gusta él, tengo una muy buena relación personal, pero no puedo contradecir lo que pienso sobre el traslado de dirigentes de la Capital Federal a la Provincia.

—Jorge Macri dijo que no era parte de Juntos por el Cambio

—Soy fundador, armador, parte de JxC. Fue una expresión disociada con la realidad del espacio y no atinada. Nada más. La tomo como poco seria.

—Hay un argumento fuerte: el bloque de diputados bonaerenses que se representa con usted no es parte de JxC

—Estuvimos, estamos y estaremos con intenciones de volver a abordar eso. Hubo un impasse porque del otro lado todavía no estaban en condiciones de volver a acordar pero queremos ir a un bloque unificado. Pero tampoco tiene tanta trascendencia para que diga eso. Hay concejales, diputados nacionales, que son parte de JxC.

—¿Larreta es el mejor candidato a presidente hoy de la oposición?

—Lo dice la sociedad. Es un buen candidato, lo ha demostrado en el escenario nacional producto de la pandemia. Es una persona de gestión, se acerca al centro y a un estadista.