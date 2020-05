Grindetti: "Vidal está en una actitud constructiva, no la van a ver contestando agresiones"

Es el único intendente del PRO en la tercera sección electoral. Ganó su distrito tras dar vuelta casi 20 puntos entre la primera vuelta y el ballottage. Fue ministro de Hacienda de Mauricio Macri, pero hoy es el intendente más cercano a María Eugenia Vidal y con una estrecha relación con Horacio Rodríguez Larreta. En una entrevista exclusiva con PERFIL mediante Zoom, Néstor Grindetti, de Lanús, habla de la relación con el Gobierno nacional, el Covid-19 y el futuro de la oposición. “El presidente sabe que estamos para colaborar”, dispara.

¿Cómo está la situación de los barrios vulnerables en Lanús?

Hay una fuerte presencia del Estado municipal, que además en el barrio fue reforzado por el Gobierno nacional y el de la Provincia con los últimos testeos la semana pasada. Se están cubriendo aspectos sanitarios y además hay en una fuerte presencia en la cuestión social, en lo alimenticio en particular. En los comedores escolares con bolsones de la Provincia y nuestros comedores sociales. Estamos trabajando bien con las organizaciones sociales, el Comité de Emergencia, la Iglesia Católica y la Evangélica.

¿Está dando algún resultado la estrategia de cuarentenas comunitarias en villas?

Para estos casos donde es difícil aislarse si llega el virus, nosotros le agregamos a los hospitales provinciales 500 camas de aislamiento y 200 camas más de campaña. Hasta ahora tenemos ocupadas solo 4 camas. Si esto pica fuerte y llega a haber muchos vecinos con necesidad de aislarse, esto se iba a ir llenando.

¿Hay testeos masivos? ¿Qué opina del debate sobre su pertinencia?

Testeos masivos no hacemos. Nos hemos propuesto defender a rajatabla los protocolos que nos envían de Nación y de Provincia. Cuando detectamos un caso sospechoso le hacemos el hisopado y va al Hospital Evita. No hay otros testeos masivos. No puedo opinar de la polémica si es bueno no. El protocolo hoy no lo requiere.

¿Esta semana se quebró la buena sintonía que venía dándose entre oficialismo y oposición?

No. Son temas puntuales. No veo que se rompa. El presidente y el gobernador y Horacio están preocupados y ocupados en pelearle al virus. Y mi opinión es q hacen bien. No es momento de pelearse, de discutir cosas que no resuelven el fondo de la cuestión. Más allá de las diferencias, hoy en la visión que tenemos, estar cerca de la gente, no podemos más que coincidir. Pelearse en este momento echando culpas no es bueno, es peligroso. Además, tomando el ejemplo de Lanús y Lomas de Zamora: nos separa una calle, una vereda de cada uno. No tiene sentido que hagamos cosas distintas. Por eso no pierdo tiempo en declaraciones que solo agrandan la grieta.

¿Cómo tomó, entonces, las críticas a Vidal de parte del presidente por el tema Salud?

En la gestión de salud de María Eugenia en Lanús los hospitales provinciales tienen guardias nuevas y quirófanos nuevos. En Lanús se hizo mucho y en la Red AMBA más aún. María Eugenia no merece críticas a su gestión y menos en temas de salud. No se justifica esa crítica.

¿Cree que Cristina Kirchner presiona para criticar a la oposición?

En realidad, pasa siempre en los dos extremos de la política. La mayoría de la población está harta de esa pelea, la gente quiere que le solucionemos los problemas y tiene temor a enfermarse. En los extremos, la dirigencia se aleja de esto. Por eso me ocupo mucho de que hoy no sea el momento de la discusión. Obviamente que, como opositores, el año que viene vamos a querer ganar las elecciones. Pero hoy por hoy lo peor es pelearnos. No tiene sentido en este momento echar culpas. La culpa de hoy es del virus.

¿Cómo está su vínculo con Kicillof? ¿Está ayudando a los municipios?

Sí. Estamos discutiendo también semana a semana. Se ha cumplido con un envío de fondos a mitad de mayo que no cubre toda la necesidad pero cubre bastante. Ahora se habla de fondos para fin de mes. La Provincia está cumpliendo con fondos para comedores escolares: repartimos 49 mil bolsones cada 15 días en los colegios para los chicos. Se ha caído muchísimo la coparticipación, y queda alguna deuda de la Provincia, en nuestro caso, por temas de obras y Red AMBA. Lo bueno es que hay canal de diálogo, se escucha, se mandan datos. Aunque no la estamos pasando bien desde el punto de vista financiero los municipios, no hay discriminación partidaria.

¿Por qué motivo cuando el presidente habla de intendentes opositores lo menciona?

Lo que veo en Alberto Fernández, desde que está en el Gobierno, y estuve charlando con él un par de veces, es que piensa en el mismo sentido: tenemos un problema que requiere que estemos unidos. Confrontar nos hace poner la cabeza en un lugar donde no le conviene a nadie. Como presidente necesita que nos alineemos en su liderazgo para este tema. El presidente sabe que estamos para colaborar. A su vez, notamos la colaboración del Gobierno. Él tiene ese lectura, se da cuenta que no es momento de especulación política, sino de darle batalla al bicho.

¿No hay sectores del PRO que piensan diametralmente distinto?

Son otros puntos de vista. Una cosa es estar gobernando y estar encima del problema, por ejemplo tener que instalar con Nación y Provincia un hospital de campaña, y otra es estar en la dirigencia opositora sin un cargo ejecutivo. Ahí es obligación marcar diferencias. No es que tengamos valores distintos, tenemos dos lugares desde donde ver la realidad. En Cambiemos se da esta discusión libremente y se puede hablar.

Pero, ¿no lo pone nervioso ver algunas posiciones muy duras, como la de Fernando Iglesias?

No creo. Cada uno expresa libremente lo que piensa. Es natural: venimos de un rol donde éramos oficialismo en todos los niveles del Estado. Hoy desde la oposición tenemos todos roles diferentes por el lugar donde estamos. Hay que respetar esto.

¿Se siente cerca de una oposición más constructiva?

La política es dialogo y búsqueda de consensos, marcar las diferencias, pero nunca cerrando puertas. Cuando las declaraciones van al extremo, más puertas se cierran para generar consensos. Hay que tener la tolerancia, las ganas, las convicciones, para ir cediendo en una negociación en el límite que te permiten los valores. La política es una eterna negociación. Horacio piensa esto y María Eugenia también, Jorge Macri también. Y lo veo al presidente en esa tesitura.

¿Hace mucho que no habla con Macri?

No hablo todos los días. Por la relación y el afecto que le tengo, el respeto que nos tenemos, cada tanto tenemos una charla. Está interesado en cómo van las cosas en Lanús. No es algo cotidiano, como con María Eugenia.

¿Cómo lo ve?

Lo veo a Mauricio entendiendo que esto es una búsqueda de consensos, desde el lugar de ex presidente que marca un rumbo. Lo veo en una actitud de comprensión, que hay que buscar puntos de encuentro.

¿Por qué sigue en silencio?

No se lo pregunté. No ha pasado tanto tiempo desde que dejé el Gobierno. Cuando uno sale desde semejante lugar tiene que tener tiempo para reflexionar. Me imagino también que el hecho de no salir en la tapa de los diarios no significa que no esté hablando con líderes, incluso como referencia internacional.

¿Cómo está Vidal?

María Eugenia está cada vez más metida en todos los temas. Se tomó su tiempo, está respetando el lugar que tenemos los q tenemos un cargo ejecutivo, y es muy cuidadosa de eso. Está liderando la mesa (política) de la Provincia y está hablando todos los días conmigo, y con Jorge (Macri), con los legisladores provinciales y nacionales. Está en los temas centrales y en una actitud constructiva. No la van a ver contestando agresiones sino que va a tener una palabra vinculada con el hacer y, puntualmente, con temas sociales. Por eso estuvo en Lanús (la semana pasada en su primera reaparición en el conurbano) y le contamos cómo estaba en el área social.

¿Qué mirada tiene del tema social la ex gobernadora?

Está preocupada. En especial porque lo que estamos haciendo alcance. En el caso nuestro, le explicamos las medidas sanitarias y sociales. Ahora, me imagino que tiene la preocupación de hasta dónde llega esto y si alcanzará. Hoy tenés una demanda de alimentos que antes no existía: la persona de clase media sin ingresos que requiere alimentos y antes siquiera pedía.

¿Larreta está demasiado cerca del oficialismo o es el único camino hoy?

Ni el presidente ni el gobernador ni Horacio ni nosotros los intendentes tenemos otro camino que trabajar juntos. Lo veo ocupado, en una Ciudad compleja por la cantidad de habitantes, lo veo preparado. Tienen un excelente ministro de Salud, Fernán Quirós. Horacio es un hombre metódico, que se atiene a lo que dicen los expertos. Conversamos un par de veces por semana para cambiar ideas. Está muy metido. Y uno no deja de sorprenderse después de 20 años que lo conozco la capacidad que tiene para trabajar, la cantidad de horas que trabaja.

¿Cuál es la situación económica en Lanús hoy?

Estamos escuchando y atendiendo las dificultades económicas de las Pymes de Lanus, elevamos en las últimas dos semanas un centenar de pedidos puntuales al gobierno de la provincia para que puedan volver a trabajar, siguiendo los protocolos sanitarios, muchas ya fueron debidamente autorizadas. A medida que lo permitan los respectivos protocolos se irá habilitando, en forma progresiva, el resto. Además atendiendo esta situación particular llevamos un proyecto al concejo Deliberante para reducir y eximir de tasas a más de 10 mil pymes y comercios de cercanía, está medida la financiamos con el aporte solidaria de unas 300 grandes empresas con un nivel facturación de más de 50 millones de pesos anuales y que en estos dos meses de parate económico pudieron seguir trabajando.