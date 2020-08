Ritondo: "El Gobierno llamó a la reforma judicial antes que a la mesa para combatir el hambre"

Los encuentros virtuales ya son el nuevo escenario político para el oficialismo pero también, en especial, para la oposición. En ese marco, dos ex ministros de María Eugenia Vidal, quienes además son amigos y vienen de extracción peronista, fueron parte de un Zoom donde se habló de la inseguridad,

El anfitrión fue Santiago López Medrano, ex ministro de Desarrollo Social bonaerense y quien fuera candidato a intendente de San Martín. Junto a él, Cristian Ritondo, jefe del bloque del PRO en Diputados y quien fuera ministro de Seguridad bonaerense.

Más de 300 dirigentes, entre ellos la diputada María Luján Rey, participaron, donde hubo preguntas en una charla amena.

“Queremos entender qué es lo que viene. Sobre todo el escenario, que seguramente, será, en lo social y económico, muy complejo. Hay que estar preparado para eso”, arrancó López Medrano. También resaltó la figura de Ritondo, a quien dijo conocer desde antes de la gestión: “Le tocó uno de los lugares más difíciles como el ministerio de seguridad”.

Luego, agregó: “Tengo el honor de que seamos amigos. Siempre chateábamos cuando había una situación crítica, una inundación, una toma de terrenos. Dejó todo a nivel personal y político. Y siempre fue un amigo de San Martín: siempre puso todo, desde móviles policiales hasta los búnkers de venta de droga que tiramos abajo que después los transformamos en centros comunitarios”.

Ritondo agradeció la presentación y arrancó hablando de seguridad. “Volvió a ser un tema de preocupación. La mejor política de seguridad es tener una política ciudadana inclusiva, vinculada a la vida democrática”, comenzó. “En la Provincia pasamos de tener 1600 detenidos por narcotráfico a más de 2800. Fue una política de María Eugenia. En mi caso, por el apoyo político de mis compañeros de gabinete y de nuestra jefa y quien fuera nuestra gobernadora”.

“Para que la policía nos cuide desde la política y el Estado hay que cuidarlos. La política no solo requiere equipamiento sino una formación que brinde herramientas para que la política pueda actuar. La policía se tiene que sentir respaldada”, añadió Ritondo.

“Se discute mano dura o gatillo fácil: hay que cuidar al vecino y al buen policía. Si tenemos un sistema judicial que garantiza la puerta giratoria es imposible”, comentó el jefe del bloque del PRO. Y agregó datos: una baja del 35% en homicidios y una baja de los secuestros extorsivos del orden del 90%.

Por otro lado, a la hora de hablar de la reforma laboral y el futuro de trabajo, Ritondo explicó: “Tenemos que trabajar para modernizar las leyes laborales, tenemos que ver qué pasa en el mundo, hay que generar fuentes de trabajo reales y eso lo hacen las empresas que sientan que hay seguridad jurídica. Si desde la política no somos claros vamos a tener una dificultad de trabajo en blanco en la Argentina”.

Paralelamente, también se refirió al conflicto por las tomas de tierras en la Provincia. “Primero cuando sale alguien a hablar y se identifica con el gobierno como Grabois y tiene un discurso de que hay un montón de tierras para los que viven apretados y hay que ver como lo hacemos, la gente empieza a sentir que ese discurso es permisivo”.

“Cuando tenés una ley que garantiza piedra libre para tomar las tierras y no pasa nada eso hace que se multipliquen las tomas, las fuerzas de seguridad no pueden actuar porque no tienen respaldo. Nosotros actuábamos enseguida, estudiábamos como se originaba y actuábamos enseguida, cumplimos todas las órdenes judiciales para desalojar. El discurso de Juan Grabois me preocupa muchísimo”, agregó.

Sobre el final, consultado por López Medrano, planteó su rechazo a la reforma judicial y su apoyo a la marcha del 17A: “Siempre es importante escuchar a los distintos sectores de la sociedad y ayer se expresó que no es el momento para la reforma judicial, los argentinos tienen otros problemas y es ver cómo llegan a fin de mes, cómo pagan la cuota del colegio de los chicos”.

“El debate lo daremos cuando sea el momento. Llamaron primero a la reforma judicial antes de a la mesa para combatir el hambre”, concluyó Ritondo.