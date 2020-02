María Eugenia Vidal reapareció y contó una emotiva historia de una mujer de 100 años

Tras dejar su cargo, la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tomó distancia del mundo político y se tomó un descanso al irse de vacaciones con su nueva pareja, el periodista Enrique Sacco. Poco más de dos meses después, una de las referentes de Juntos por el Cambio reapareció con motivo del Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires y contó una emotiva historia de una mujer de 100 años.

"Quiero felicitarlos por este inicio de Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires. Siempre dije que lo mejor que tiene esta provincia son sus bonaerenses, que no se dan por vencidos, que no se resignan, que la pelean todos los días desde distintos lugares, desde Carmen de Patagones hasta el norte de la provincia", inició su saludo la ex mandataria provincial en un video que grabó para el medio Infocielo.

En ese sentido, contó la historia de una abuela centenaria que se llama Leonor y es de Laprida.​ "En este saludo, quiero compartir la historia de Leonor de Laprida, que ya cumplió 100 años y es parte de la mitad de este bicentenario, los cumplió en agosto del año pasado. Es de Laprida, va a la escuela, pude estar con ella en su casa, con su hijo, visitándola. Viendo como a sus 100 años sigue estudiando. Está haciendo la escuela primaria que por cuestiones familiares, tuvo que postergar. No falta ni un día a la escuela, ni aunque llueva", relató.

En esa línea, siguió: "Y la acompaña todos los días su maestra Patricia que la pasa a buscar. Así que en Leonor, creo que muchos bonaerenses están representados en este bicentenario. Les mando un beso y que todo lo que venga sea mejor".

La reinvención de María Eugenia Vidal

Vidal volvió a la escena política luego de sus vacaciones junto al periodista Enrique Sacco, con quien se fue de viaje a París, Francia, y luego también estuvo en Pinamar. Y sus apariciones mediáticas pasaron más por su nuevo romance que por cuestiones políticas.

El distanciamiento de la ex gobernadora fue tal que no se refirió a los constantes cuestionamientos del Frente de Todos por la deuda en la Provincia de Buenos Aires, que el actual gobernador, Axel Kicillof, insinuó con dejar en default. Luego de su descanso, se espera que una de las líderes de Juntos por el Cambio vuelva a tomar las riendas de una coalición que también tiene al ex presidente Mauricio Macri aún algo distanciado de las discusiones políticas.

