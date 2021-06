Margarita Stolbizer: “Quiero discutir con JxC un proyecto pero no reivindicar el Gobierno pasado”

En el marco de la carrera hacia las elecciones legislativas, la líder del GEN, Margarita Stolbizer, se mostró a favor de discutir un proyecto con Juntos por el Cambio de cara a 2023 pero "no reivindicar el Gobierno pasado".

"Yo hace tiempo que vengo planteando un espacio intermedio y de no alimentar la grieta", dijo Margarita Stolbizer en declaraciones radiales, y contó que por el momento no mantiene conversaciones con dirigentes del espacio opositor. Además, consideró que utilizan su figura como "mensajes que se mandan entre ellos".

"Eso es lo que obliga a esta coalición a ser convocante de un espacio más amplio. No veo que lo estén haciendo y los veo demasiado enredados en su propia interna", afirmó la ex diputada nacional, quien se encuentra mas cerca de la coalición opositora que del oficialismo, incluso de Sergio Massa, quien fuera su aliado en 2017. En este sentido, Stolbizer definió al Frente de Todos como "expulsor hacia el otro lado".

Stolbizer volvió a mostrarse con la UCR aunque pidió que JxC resuelva "su interna"

Con respecto a las figuras predominantes de Juntos por el Cambio, Stolbizer contó que se identifica "bastante" con la figura del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. "Me da la impresión de que ha potenciado su liderazgo y no le ha sido nada fácil en todo el trayecto de la pandemia", aseguró.

También elogió a María Eugenia Vidal, con quien reconoce tener varios puntos en común respecto al futuro de la coalición hoy opositora. "Es de los dirigentes que veo mejor parada sobre la realidad", señaló la ex diputada, quien además se mostró a gusto con una posible candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires.

Finalmente, Stolbizer cuestionó al ex presidente Mauricio Macri y consideró que "hizo poca autocrítica". "A mí no me gusta esta idea de que nos vamos a Venezuela y se pierde la república. Soy muy crítica del Gobierno pero no me parece que sea así", puntualizó.

CDI CP