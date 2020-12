El debate por la posible suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de 2021, que llegará esta semana al Congreso, divide a Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. La oposición, que pedía abolirlas el año pasado, se opone ahora a su anulación; mientras que el oficialismo, que las defendía en 2019, ahora asegura que deben omitirse "por única vez" a causa de la pandemia de coronavirus que seguirá afectando a la Argentina el año próximo. En ese contexto, no son pocos los dirigentes opositores que, por otros motivos, respaldan la idea de cancelar las PASO 2021. Tras el apoyo de Graciela Ocaña, ahora la líder del partido GEN, Margarita Stolbizer, se mostró de acuerdo con la iniciativa, al considerar que la ley que implementó las primarias "no sirve para nada".

"Aún cuando sé que hoy el Gobierno busca eliminarlas por su conveniencia, es una ley en la que estoy en desacuerdo porque no sirve para nada", afirmó Stolbizer en declaraciones al programa Todo juntos, que conduce Fernando Carnota por Radio Rivadavia.

El PRO piensa un "plan b", por si suspenden las PASO

La ex diputada y ex candidata presidencial recordó que "siempre" sostuvo que las primarias abiertas y obligatorias "no deberían estar". "Ningún partido elige a sus candidatos en las PASO y si quisiera hacerlo lo puede hacer igual", comentó.

"Es una buena herramienta pero no para ser obligatoria para los partidos y tampoco para los votantes", sostuvo la dirigente que fue aliada del actual presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en las elecciones legislativas de 2017.

Gobernadores piden suspender las PASO: "En abril dejamos de gobernar"

La propuesta de suspender las PASO 2021 cobró fuerza en los últimos días tras la reunión de los gobernadores con Alberto Fernández el viernes pasado (con la ausencia de Horacio Rodríguez Larreta, en plena disputa por la coparticipación). Los mandatarios provinciales (salvo Larreta y el mendocino Rodolfo Suárez) firmaron un documento en el que reclaman la suspensión de las próximas PASO, justificándose en el COVID-19.

"La responsabilidad de gobernar en tiempos de pandemia exige mesura, prudencia y sentido común con el objetivo de avanzar en el plan de vacunación para inmunizar en forma creciente a la población de cada una de las provincias argentinas. Pero mientras este plan avance progresivamente, es necesario administrar los contagios, asignar recursos para detectar, aislar y cuidar a nuestras comunidades y garantizar el derecho a la salud por parte de ciudadanos y ciudadanas", afirmaron los gobernadores.

