Guerra de fotos en JxC

La interna se puede ordenar aún con Vidal compitiendo en Ciudad porque Santilli tiene buen nivel de conocimiento entre la gente de la Provincia “–aseguran fuentes cercanas al jefe de Gobierno porteño.

Los cálculos de Horacio Rodríguez Larreta parecen cumplirse. Esta semana pisó fuerte en el distrito más complicado del país con dos encuentros que dejaron retratos de fuerte significación política no solo para la prensa sino especialmente para el interior de la coalición. Uno, en Lanús, y otro en 3 de Febrero. Con la ex gobernadora casi definida para competir en la Ciudad –¿dónde quedó aquella promesa suya de que a los bonaerenses no los iba a abandonar?– los intendentes del PRO que rechazaban a Diego Santilli en la Provincia, han cambiado de parecer por lo que ahora lo ven con buenos ojos y muestran confianza en las encuestas que lo posicionan como el mejor candidato para competir contra la irrupción de Facundo Manes, el postulante de la Unión Cívica Radical. “Hasta la semana pasada ningún intendente quería definirse por completo. Nadie sabía de qué lado iba a quedar parado. Ahora el escenario es otro”, – aseguraron cerca de Diego Valenzuela, jefe comunal de 3 de Febrero–, uno de los protagonistas clave en la definición del nuevo planisferio interno de “No tan Juntos por el Cambio”.

Además de Valenzuela, Néstor Grindetti, intendente de Lanús, Julio Garro, intendente de La Plata, y Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata, inclinaron la balanza en favor de los planes de HRL. Ante este nuevo panorama, la pregunta que se impone es: ¿qué hará el intendente de Vicente López, Jorge Macri?

En el entorno del primo del ex presidente no le temen a las imágenes del presente, motivo por el cual apelan al archivo reciente. “En las fotos que se difundieron esta semana – que muestran un supuesto avance de Horacio en el armado provincial– aparecen solo tres intendentes sobre un total de 21 que tenemos en el territorio. Hay algunos que deberán explicar por qué hace menos de diez días posaron con nosotros avalando ‘un proyecto desde la Provincia y para la Provincia’. Aseguran que “las encuestas que agitan en Uspallata nunca aparecieron sobre la mesa” y que, de acuerdo a sus propios sondeos, no existe la abrumadora ventaja de Santilli que manifiestan desde las usinas que responden al jefe de Gobierno porteño.

Como se puede apreciar, los ánimos están caldeados y desde Vicente López insisten en que “Jorge Macri sigue trabajando en pos de la unidad del espacio pero que, si Rodríguez Larreta mantiene su postura de querer imponer un candidato, la única alternativa posible será competir en las PASO y que sea la gente la que decida con su voto quién los representa mejor”. En verdad, esa debería ser no una alternativa sino la norma. La vida de los partidos políticos y mucho más de las coaliciones, se consolida con las internas. Una vez que la ciudadanía vota la discusión se acaba. Cuando en 2015 Mauricio Macri ganó la interna, la unidad de Cambiemos se consolidó.

Ante la convocatoria que Diego Santilli pueda generar entre el peronismo de la Provincia, del otro lado de la coalición responden con la figura y experiencia de Joaquín de la Torre como viejo conocedor del justicialismo bonaerense. El álbum de fotos semanal se completó el viernes por la tarde con un posteo de Jorge Macri junto a Patricia Bullrich, un puñado de intendentes, dos diputados nacionales y legisladores provinciales. El ex presidente Macri no ha querido quedar al costado de esta disputa. En el reportaje que el jueves por la noche les concedió a Luciana Geuna y María Eugenia Duffard hizo explícitas sus diferencias con Rodríguez Larreta y con Vidal. Al jefe de Gobierno le reprocha su actitud dialoguista con el kirchnerismo y a la ex gobernadora que haya abandonado la Provincia. En la entrevista con Eduardo Feinman dijo que no quería que hubiera elecciones PASO. Coincide en eso con Alberto Fernández y con Sergio Massa (sic).

La oposición tiene una enorme responsabilidad en estas elecciones: ser garantes del equilibrio de los poderes públicos, base de nuestro sistema republicano que al kirchnerismo mucho perturba. Para ello, deben mantenerse unidos. También deberán mantenerse unidos para ser alternativa de poder.

Vacunas. Lejos de la segunda dosis ya se habla de una tercera. El intento lleno de incoherencia que el Gobierno desarrolla para minimizar el terrible daño que genera la falta de vacunas contra el covid-19 –que ya generó en el país más de 92 mil muertes– es patético. En pos de justificar la falta de la segunda dosis de las vacunas, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, se ha transformado en una aportante diaria a la confusión general. Hay una verdad irrefutable: hacen faltas las dos dosis para proteger a las personas adecuadamente contra la nueva variante –la Delta– del covid-19 SARS-2. Esta semana se produjeron cuatro hechos significativos y preocupantes: primero, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskiov, anunció que no había suficientes dosis del segundo componente (Ad 5) de la vacuna Sputnik V, segundo, la variante Delta continuó con su irrupción en Europa, poniéndola a las orillas de la tercera ola y haciendo que Irlanda del Norte decidiera acortar el intervalo entre la primera y la segunda dosis de la vacuna a ocho semanas; tercero, es que, tal como lo anunció el ministro de Salud porteño, Fernán Quiroz, y lo vienen prediciendo los especialistas, la tercera ola llega y como lo vienen prenunciando los especialistas; cuarto, es la evaluación de la posibilidad de combinar vacunas.

Santiago Cafiero diciéndole a las más de 330 mil personas que recibieron la primera dosis de la Sputnik V hace ya más de 12 semanas que no se preocuparan porque con una dosis están bien cubiertos, es de una crueldad similar a la de Macri cuando dijo que la pandemia no era algo que debiera quitarle el sueño a nadie.

Los oficialismos de turno creen que con solo echarle la culpa de todo a la oposición alcanza para gobernar. Demuestran no tener la más mínima idea de la realidad de millones de argentinos para quienes el presente es un largo y continuo padecer.

Producción periodística: Santiago Serra