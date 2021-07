Cristian Ritondo: "Es importante no votar falsos opositores"

El jefe de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, habló sobre el futuro político de Juntos por el Cambio en el marco de las elecciones legislativas de este año, para las que consideró que "es importante no votar falsos opositores".

"Dentro del Congreso es imposible creer que todo es blanco y negro. El parlamento se trata de encontrarse. En muchos lugares no encontramos un camino en común. Ellos (por el oficialismo) tienen, junto con aliados, mayoría y, como no les sobran diputados, podemos parar leyes. Por eso es importante en esta elección no votar falsos opositores", sostuvo Cristian Ritondo este miércoles 21 de julio en diálogo con Luis Novaresio en Dicho Esto por A24.

En tal sentido, el periodista le consultó si por "falsos opositores" se refería al exministro del Interior, Florencio Randazzo, ante lo que el dirigente del PRO respondió: "No digo Randazzo, pero (Eduardo) Bali Bucca que entró por Randazzo y es un gran dirigente que le tengo mucho cariño, dio quorum y ha votado el 80% de las leyes del oficialismo".

Al ser consultado sobre cómo gobierna Axel Kicillof, el legislador apuntó: “No se sabe. No veo actos de gobierno, rutas, hospitales, ni seguridad. Gobierna con un discurso donde sale él o su jefe de Gabinete a insultar a la oposición, y dice que la culpa la tiene el espejo retrovisor de atrás, sin pensar que la Provincia fue gobernada históricamente el mismo sector político que él”.

Por otra parte, Cristian Ritondo se refirió sobre las internas dentro de Juntos por el Cambio, y ratificó su “voto a Diego Santilli”: “Estoy trabajando con el equipo de él en la Provincia. Creo que es el que mejor representa el espacio que venimos trabajando”.

Además, el diputado por la provincia de Buenos Aires destacó que “(Facundo) Manes es bueno, creo que su compromiso, ya que no viene de la política, si bien tiene simpatía radical y uno lo conocía, es importante”.

“Lógicamente creo que el mejor candidato es Diego", insistió Ritondo, quien a su vez resaltó que haber sido cuatro años ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal “es un orgullo”.

Por último, el dirigente bonaerense analizó los posibles candidatos que maneja el Frente de Todos, entre ellos Victoria Tolosa Paz": "Es muy fuerte en sus convicciones, es aguerrida en los debates. Podría ser una buena candidata para el Frente de Todos", concluyó.

