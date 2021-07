Con los casilleros de la lista de diputados nacionales ya prácticamente resueltos, las discusiones en el Juntos por el Cambio porteño se concentran en la Legislatura, donde el amplio espacio oficialista pone más bancas en juego de las que podrá retener. Aunque difícilmente pierda la mayoría propia, en el equipo de Horacio Rodríguez Larreta miran con especial atención el reparto de lugares entre los aliados.

Entre macristas, radicales, lilitos y demás aliados ponen en juego 21 bancas en la Legislatura y pueden sumar 16 o, como mucho, 17 escaños. Así, de los 38 diputados que hoy cuentan, bajarían a unos 33. El quórum propio se garantiza con 31.

En ese marco, las discusiones por ocupar posiciones entre esos 16 puestos entrables están a la orden del día. Sobre todo porque si la lista que lidera Ricardo López Murphy (y Roberto García Moritán en legisladores) supera el 15% del piso de los votos de la alianza, logrará meter, como mínimo, dos candidatos entre esos 16. Por eso, ya muchos negocian para estar entre los 13 o 14 primeros. Más abajo, el riesgo es de quedar afuera.

Larreta mantendría la mayoría propia en la Legislatura, aunque con un quórum más ajustado que el actual.

Así, hasta ahora está el compromiso de que la Unión Cívica Radical tendrá tres o cuatro puestos, la Coalición Cívica tres, Confianza Pública (de Graciela Ocaña) y el Partido Socialista (Roy Cortina) uno cada uno. Por lo tanto, quedarán siete lugares para el PRO, de los cuales hay dos que el compromiso es que sean para el sector de Patricia Bullrich.

Lo que todavía no está confirmado es quién encabezará esa boleta, aunque todas las miradas apuntan a Fernando Straface, secretario general del Gobierno porteño. “No está definido”, se limitan a responder desde Uspallata. Si hay un plan B, lo tienen bien guardado.

Tolosa Paz - Gollán, la fórmula del oficialismo en Provincia de Buenos Aires

En el medio, la aparición de los “radicales disidentes” que anunciaron que armarán lista propia para pelear en las PASO alteró los ánimos. Es el grupo que tiene como referentes a Luis Brandoni, Jesús Rodríguez, Adolfo Rubinstein, Ricardo Gil Lavedra y Facundo Suárez Lastra, entre otros. Enojados por no haber recibido ofrecimientos con expectativas de entrar en ninguna lista decidieron armar lista propia.

En el Gobierno porteño le están reclamando a la UCR que les ceda espacios, pero los radicales conducidos por Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau no quieren saber nada. Es que es un sector del radicalismo que siempre estuvo aliado a Larreta, cuando Lousteau todavía competía por afuera. Cuando Larreta y Lousteau concretaron la alianza quedaron descolocados.

Aún sin confirmar, Straface tiene todas las fichas para encabezar la lista de legisladores y presidir el cuerpo.

Nombres en danza

Lo que todavía está en el aire son los nombres que integran el borrador, y sobre todo los lugares en los que terminará cada uno. Por el PRO suenan fuerte, además de Straface, las candidaturas del larretista Claudio Romero, la ritondista Paola Michielotto (renuevan) y Darío Nieto (del riñón de Mauricio Macri).

Hubo quienes buscaron instalar que Nieto iba a ser pagado por Bullrich, como parte de los halcones del PRO, pero la ex ministra de Seguridad impone los nombres de Juan Pablo Arenaza y María Luis González Estevarena (que también renueva). Esta última estaba quedando en la “zona de riesgo” y eso volvió a tensar la negociación en el PRO. Al cierre de esta nota, Bullrich se aseguraba a Arenaza entre los primeros cinco y Estevarena entre los primeros catorce.

Los radicales todavía no tienen definido sus candidatos. Juan Nosiglia y María Inés Gorbea no pueden volver a reelegir y podrían tener destino en el Ejecutivo porteño. Leandro Halperín seguiría el mismo camino. Los nombres se repartirán entre el sector de Lousteau/Yacobitti (suena Mariela Coletta, aunque debería renunciar a ser titular del partido y eso genera dudas) y el del Tano Angelici (propondría a Inés Parry). Y como mínimo piden tres lugares entre los primeros doce. La definición está entre pocos dirigentes, y de hecho, todavía no confirman el nombre de la mujer que irá en el quinto lugar de la lista de diputados nacionales, para donde se menciona a Carla Carrizo (vence mandato) pero no está cerrado.

Darío Nieto, impulsado por Macri, y Juan Pablo Arenaza, de Bullrich, tendrán lugar.

En la Coalición Cívica buscan renovar a los tres que terminan su mandato: Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Claudio Cingolani. Reclaman que estén los tres entre los primeros quince. Ocaña, que irá como segunda de Diego Santilli en la Provincia, se garantizará que renueve Sol Méndez y que Gastón Blanchetiere (también termina mandato) quede en la zona fronteriza.

También vence el mandato de Hernán Arce (no puede renovar), del Partido Socialista de Roy Cortina que se quedaría con un lugar en la lista. Quien no conseguiría lugar entrable es Sergio Abrevaya, del GEN de Margarita Stolbizer, partido que se incorporó a la alianza tanto en la Ciudad como en la Provincia. Del otro lado de la General Paz, Stolbizer acordó con Facundo Manes, lo que sería el desencadenante para que no reciba un lugar expectante Abrevaya.

Circuló la versión de que podrían ofrecerle el octavo puesto en la lista de diputados nacionales, que rechazó el ministro de Gobierno, Bruno Screnci. Es un puesto que si López Murphy no logra pasar el piso de las PASO tiene chances de resultar electo. Pero si el economista entra en la lista definitiva, el octavo pasaría al décimo y quedaría sin chances.

Mariela Coletta, junto a Lousteau y Tetaz, una de las que podría ser candidata.

Más arriba ya está consolidada la lista con María Eugenia Vidal (PRO), Martín Tetaz (UCR), Paula Oliveto (CC), Fernando Iglesias (PRO/Bullrich), Carla Carrizo u otra mujer de la UCR, Fernando Sánchez (CC) y Sabrina Ajmechet (también por la línea de Bullrich).

Las negociaciones por la Legislatura siguen, y nadie quiere ceder un lugar por temor a quedar afuera de las listas. "Horacio ofreció más de lo que tenía", ironiza un dirigente del espacio. Eso explicaría que termine relegando a los propios en los lugares menos expectantes. Son horas decisivas.